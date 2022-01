Indispensabile nuovo singolo. Intervista a Davide Rossi

Dal 26 novembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Indispensabile” (LaPOP), nuovo singolo di Davide Rossi.

“Indispensabile”, nuovo brano di Davide Rossi, è una canzone frutto di riflessioni personali che parla di quanto sia importante saper stare con se stessi, guardarsi allo specchio a volte senza riconoscersi più per cercare di reimmettersi sulla “retta via”. Il brano racconta del bisogno di riscrivere le proprie regole da seguire trovando una strada per aggirare i problemi e gli ostacoli nei momenti più bui.

“Indispensabile” è la rinascita, la scoperta di quanto siamo indispensabili a noi stessi.

Spiega Davide Rossi a proposito della nuova release: «Ho scritto questo brano in un momento particolare della mia vita, quando la realtà era diventata la mia più grande nemica ma la mente mi ha aiutato ad affrontarla. Spero che il racconta di questo mio momento e di come l’ho superato possa aiutare chi si trova nella stessa situazione».

Ciao Davide. Parliamo degli inizi: come è avvenuto il tuo primo contatto con la musica?

La mia passione per la musica è nata fin da bambino quando vedevo mia sorella suonare il pianoforte, avevo il desiderio di fare musica ma quello strumento mi sembrava troppo complicato e mi veniva invece molto più naturale cantare.

Qual è stato invece il momento in cui hai capito che era il momento di “fare sul serio”?

Sicuramente il momento che mi ha dato una grande spinta per andare avanti e quindi fare sul serio è stato appena ho iniziato ad avere dei piccoli successi e soddisfazioni televisive che mi hanno anche fatto capire e amare questo lavoro.

Ci racconti il messaggio alla base di “Indispensabile”? Cosa speri di comunicare all’ascoltatore?

Il messaggio alla base del mio nuovo singolo è quello di crederci sempre e non abbattersi mai cercando di andare avanti anche per strade alternative superando gli ostacoli con le nostre forze. Spero di comunicare all’ascoltatore l’importanza di quanto siamo indispensabili a noi stessi.

Qual è secondo te il brano più “indispensabile” della storia della musica?

Secondo me il brano più indispensabile nella storia della musica è Don’t stop me now dei Queen perché trasmette una grande carica e positività fondamentale per affrontare qualsiasi cosa al meglio.

Ci sono nuovi singoli o dischi che aspettano di vedere la luce?

Entro marzo 2022 uscirà il mio EP che contiene cinque brani tra cui uno in inglese e poi sto lavorando già a nuovi progetti che però non voglio ancora anticipare. Un saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori da Davide