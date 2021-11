Il gioco di ruolo: origini e curiosità. Scaldate i dadi!

Le origini del gioco di ruolo e le curiosità sul mondo che oggi vanta milioni di appassionati. L’esordio di Giulio Davì.

Il gioco di ruolo negli ultimi vent’anni è stato sdoganato grazie a saghe cinematografiche di successo come Il signore degli anelli o Harry Potter: oggi è possibile ricalcare le gesta dei propri beniamini interpretandoli in campagne di gioco di ruolo attorno ad un tavolo con i propri amici.

La forza del gioco di ruolo è la socialità che lo caratterizza e la semplicità con cui può essere sviluppato: bastano delle regole, una buona dialettica e tanta fantasia.

Il gioco di ruolo viene gestito dal Master, narratore o cantastorie, che ne regola ogni aspetto tecnico e narrativo, e dai giocatori, veri e propri attori che mettono in scena i rispettivi alter ego in situazioni avvincenti come rivelare oscuri intrighi, esplorare antichi luoghi incantati o partecipare a epiche battaglie con spade e magie.

Regolamenti di mondi fantastici

come il famoso Dungeons & Dragons, Vampiri, Sine Requie, Il richiamo di Cthulhu, Cyberpunk presentano una propria ambientazione per regalare ai giocatori situazioni e temi differenti con cui confrontarsi. Ogni sistema prevede una scheda del personaggio con le abilità che lo contraddistinguono. Il gruppo di giocatori che intraprende un’avventura si troverà a dover risolvere problemi di varia natura con la sola interpretazione del proprio eroe e le proprie capacità.

Vi guiderò attraverso le curiosità storiche che hanno portato il gioco di ruolo ad essere ciò che è oggi, citando solo alcuni dei più importanti influssi che hanno contribuito al suo sviluppo, ponendo l’accento sulle caratteristiche che lo rendono così attrattivo per le nuove generazioni.