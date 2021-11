“Come”, il nuovo disco dei Rebel Bit

Fuori dal 5 novembre“Come”, il nuovo ep dei Rebel Bit, accompagnato dal singolo “Toccaterra” nel quale il gruppo omaggia, in una particolare rivisitazione, il brano di Emma Nolde, tra sperimentazione elettronica e musica vocale.

I Rebel Bit, gruppo vocale con base nella provincia di Cuneo con già all’attivo un disco, una partecipazione a Italia’s Got Talent, 5 nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards di Boston e 5 A Cappella Video Awards (Los Angeles), tornano con un nuovo lavoro. “Come”, da leggere a discrezione in lingua Italiana o in Inglese, è disponibile dal 5 novembre su tutte le piattaforme digitali trainato dal singolo “Toccaterra”, brano di Emma Nolde rivisitatoin una versione emozionale che unisce il mondo della musica vocale alla sperimentazione elettronica.

“Il primo racconto musicale con il quale si apre il disco, parte dall’esigenza di approfondire il mondo del nuovo cantautorato femminile italiano, ricercando il giusto connubio tra originalità e intensa musicalità.” – Spiegano i Rebel Bit. – “Emma Nolde ci ha davvero stupiti con questo brano che abbiamo rielaborato in modo fortemente elettronico, unendo la sperimentazione sonora alla nostra vocalità.”

“Come”, il nuovo ep che arriva dopo “Paper Flights” (2018), parla di cambiamento, inteso nei suoi aspetti più intimi e profondi

Come rinnovarsi, imparare, sbagliare, perdere, mollare, e quindi crescere, attraverso la destrutturazione della percezione che abbiamo di noi stessi, degli altri e del mondo che ci circonda.

6 canzoni, 4 cover (“Toccaterra”, “Trusty and True”, “Vince chi molla”, “Walk on water”) e 2 inediti (“Not a fairytale” e “Scatto lento”), come 6 storie musicali che si sviluppano grazie alla coesistenza di voce ed elettronica, arrangiamenti originali ed elaborazioni sonore fulcro di anni di viaggi ed esperienze artistiche ed umane che i membri del gruppo hanno vissuto. Come, in italiano, oppure Come (kʌm) in inglese. Due parole accomunate, in questo caso, dallo stesso fine: viaggiare insieme verso una nuova meta, in un quadro sonoro in cui l’ascoltatore può immergersi fin dal primo suono.

Prime date live

5 Novembre ore 21:15 Spettacolo “Paper Flights”

Disanimapiano – Teatro Ariston (Mantova)

Disanimapiano – Teatro Ariston (Mantova) 7 Novembre ore 17 Release Party – lancio del disco “Come”

Microfase Home – Monasterolo di Savigliano (CN)

Microfase Home – Monasterolo di Savigliano (CN) 13 Novembre ore 20:45

Vivavoce International A Cappella Festival – BHR Treviso

I Rebel Bit sono: Giulia Cavallera, Guido Giordana, Paolo Tarolli, Lorenzo Subrizi e Andrea Trona (Sound designer e quinto elemento del gruppo).

“Come” – Credits:

Arrangiamenti: Lorenzo Subrizi

Produzione ed elaborazioni elettroniche: Andrea Trona

Produzione: Erik Bosio