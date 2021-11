Le parole chiave del turismo: quante ne conoscete?

Apparentemente è molto poco fraintendibile; mi metto in viaggio, con qualunque mezzo di locomozione o a piedi e magicamente divento un turista, ma non è proprio così!

Intanto la cosa che sembra più scontata ma che scontata non è: perché viaggio? E da qui la prima differenziazione. Viaggio per piacere o per lavoro? Già le due cose ci fanno pensare ad una prima distinzione, infatti le prime forme di turismo derivano dal fatto che dopo l’epoca post-industriale (si parla degli anni 80 del XX secolo) viaggiare è diventato fondamentalmente ed a tutti gli effetti un bisogno primario per staccare la spina dalla quotidianità.



Una prima definizione di turismo infatti deriverebbe dal termine tour (francese) che significa viaggio, circuito (che riconduce al Grand Tour), andando avanti con il tempo l’OMT (ovvero l’Organizzazione mondiale del Turismo) definisce il turismo, nel 1991, come l’insieme delle attività, delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori dell’abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Chi invece si allontana dalla propria residenza per un lasso di tempo inferiore alle 24 ore, quindi senza effettuare pernottamento, è denominato escursionista.

L’OMT basa la sua definizione di turismo fondamentalmente su un fattore economico. Infatti, considera turisti coloro che durante i propri viaggi usufruiscono di servizi a pagamento e apportano denaro nel luogo di destinazione.



Ma vi sono enormi differenze e classificazioni a questo punto per via innanzitutto del turismo in entrata o in uscita, in secondo luogo per motivazione come il turismo sportivo (motivato con la partecipazione o la presenza di un evento sportivo ex: Olimpiadi) o turismo del benessere e della salute nei quali i viaggiatori cercano il rilassamento fisico e mentale oppure una cura alla propria salute, ancor di più a seguire per mezzo di trasporto come per il turismo nautico e crocieristico, appunto a bordo di una imbarcazione.

Tanti nomi, tante categorie e sottogruppi, per il settore più completo che c’è.