Tappetini auto, quelli più ricercati in rete

Da qualche tempo a questa parte sono tra gli accessori per auto più ricercati sul web: i tappetini.

Riescono a fornire un valore aggiunto a qualsiasi vettura tanto in ottica estetica quanto dal punto di vista funzionale. Grazie alle nuove tecnologie poi il mercato dei ricambi per auto si è spostato in rete, sul web, e anche quello relativo ai tappetini.

Il perché di questa tendenza è presto detto: online è più facile effettuare gli acquisiti, si può ricercare su Google il ricambio desiderato ed il modello esatto della propria vettura andando poi ad inviare l’ordine con un clic. Quali sono i tappetini più richiesti ed acquistati in rete?

I tappetini auto più ricercati in rete

Dal punto di vista delle vetture il panorama è piuttosto ampio: i modelli di tappetini più ricercati sono riferiti a macchine utilitarie o city car, dalle Smart passando per le Volkswagen (molto richiesti i tappetini golf 7) passando per il mondo Fiat, Lancia, Mazda. Solo i modelli di auto di lusso, dai suv alle super car, viaggiano su un binario differente (il cliente tende a rivolgersi direttamente alla casa madre).

Parlando invece in termini di modelli di tappetini, si assiste ad uno scenario maggiormente circoscritto ma che può offrire comunque una scelta in base alle singole esigenze. Le differenziazioni si riferiscono a:

Materiale: esistono tappetini auto in gomma o in moquette. I primi sono maggiormente consigliati per questioni di pulizia, dato che pulire un tappetino in gomma è più facile rispetto ad uno in tessuto. Ecco allora che i modelli in gomma sono ideali ad esempio per chi vive in campagna, in una zona particolarmente piovosa, o per chi ha un giardino e rischia di portarsi molta sporcizia dentro l’abitacolo della vettura. Personalizzazione: un altro vantaggio dei tappetini è quello di poterli personalizzare al massimo, tanto nei colori quanto nei materiali. È possibile creare il proprio stile dando vita ad un prodotto unico, originale e che rispecchi i gusti del proprietario del veicolo. È possibile personalizzare i tappetini con colori ma anche con scritte e trame particolari. Inoltre sempre in questo campo rientrano i tappetini per auto su misura, per chi volesse avere modelli che aderiscono perfettamente al proprio abitacolo.

Utilità dei tappetini per auto

I tappetini per auto, quale che sia il modello scelto, rivestono un’importanza fondamentale all’interno della propria auto. Non soltanto per finalità estetiche, come fin qui descritto, ma anche per quanto riguarda praticità e salvaguardia degli spazi interni.

Un tappetino per interni auto è prima di tutto un rivestimento, che consente di proteggere al meglio la struttura in tessuto della macchina, che non può essere rimossa per pulizie, cosa che invece è sempre possibile fare con i tappetini. Ecco allora che la scelta deve essere ben ponderata, prendendo in considerazione aspetti estetici ma anche questioni di praticità.