Un Filo Rosso per Gabriele D’Annunzio

Per info sull’evento: Associazione AEDON . Per i biglietti: Mueso Nazionale Romano .

L’evento è gratuito per i possessori del biglietto del museo. Il 25 settembre dalle 19.45 alle 22.30 il biglietto di ingresso ha il costo di 1 euro.

La giornata si replicherà domenica 26 settembre dalle 11.00 alle 15.00, con la proiezione in loop del film, seguita alle ore 16.30 dalla rappresentazione teatrale.

A seguire, alle 20.30, andrà in scena La Signora dei Sogni , lettura teatralizzata scritta da Lorenzo De Liberato, a cura di Marco Fasciana, con musiche composte da Alessandro Viale e con Nika Perrone nel ruolo di Maria Hardouin. Lo spettacolo indagherà gli aspetti meno noti, più personali e familiari di Gabriele D’Annunzio, che emergeranno attraverso la sensibilità di Maria Hardouin.

L’evento si aprirà sabato 25 settembre a partire dalle ore 11.00, con la proiezione del film Il fuoco di G. Pastrone del 1915, ispirato alla figura del poeta pescarese, nella versione restaurata dal Museo Nazionale del Cinema , che verrà proiettato in loop fino alle ore 18.00.

L’evento, che animerà per due giorni il teatro di Palazzo Altemps , è collegato da un tema comune – un filo rosso appunto – ispirato all’eclettica figura di Gabriele D’Annunzio . Forse è poco noto che il celebre poeta ebbe un legame particolare con Palazzo Altemps , dove visse per qualche anno insieme alla prima e unica moglie Maria Hardouin di Gallese , che sposò nella chiesa del palazzo il 28 luglio 1883.

