GoDaddy Talks, per far crescere i propri progetti

Tornano le chiacchierate digitali di GoDaddy Talks. Riflessioni, spunti e ispirazioni per il business vincente.

Settembre è un po’ come la primavera, tutto ricomincia e si rinnova, tanto più nell’ambito didattico. Le attività scolastica che comincia nel 2021 è ancora sopraffatta da incognite e l’esperienza della didattica a distanza spaventa studenti, docenti e dirigenti scolastici. Specialmente perché, nella stragrande maggioranza dei casi, chi si è scoperti impreparati e incapaci di gestire i nuovi strumenti. Quello che però abbiamo certamente imparato in questi mesi di sofferenza è che dallo smart working alle lezioni online il web è fondamentale per la nostra vita. Ed ecco che GoDaddy Talks è un potente alleato!

Godaddy è principalmente conosciuto e apprezzato come soluzione per favorire la crescita on-line. A oggi può vantare 20 milioni di clienti nel mondo e oltre 80 milioni di nomi di dominio in gestione. Si certifica così uno dei luoghi favoriti per dare un nome e uno spazio ai propri progetti.

Per la sua natura di condivisione GoDaddy non poteva certo non raccogliere la sfida della crescita digitale nell’ambito del business e della scuola digitale, ed è per questo che da lunedì 6 settembre alle ore 17 sulla pagina Facebook di GoDaddy tornano i GoDaddy Talks. Le chiacchierate didattiche con imprenditrici e imprenditori digitali italiani saranno interviste preziose a cui attingere per i propri progetti e crescita professionale.

Veronica Benin e Marco De Rossi

La @Spora, al secolo Veronica Benin e Marco De Rossi fondatore di WeSchool sono gli ospiti del GoDaddy Talk di lunedì 6 settembre alle ore 17. Veronica, consulente e formatrice al femminile, esperta di marketing ed empowerment. Sviluppa corsi on-line, consulenze dal vivo e organizza eventi. Marketing digitale, comunicazione e lifestyle sono le sue materie. Marco De Rossi è il CEO della piattaforma WeSchool. La famosa DAD, in questa piattaforma, è pratica e snella. I corsi, dedicati a docenti o studenti vanno dall’educazione civica all’utilizzo del G-suite, GDPR e web Teachers.

L’appuntamento offerto da GoDaddy sarà quindi in grado di affrontare il cambiamento a cui la didattica digitale a distanza è sottoposta aiutando studenti e docenti a sfruttare le potenzialità. Presto saranno proposti anche altri appuntamenti GoDaddy Talks, per ascoltare consigli e testimonianze d’imprenditori digitali che hanno saputo sfruttare al meglio il web per il loro business.

Non resta quindi che collegarsi alla pagina Facebook di GoDaddy e seguire le chiacchierate digtali offerte gratuitamente.