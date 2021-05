RAEE, Snews e quel tesoro nascosto

Tornano i laboratori di Snews! Tre giorni per conoscere i RAEE ovvero i rifiuti tecnologici. Un tesoro tra nascosto tra miniere urbane e metalli preziosi. Intervista a Lara de Angelis.

Giocare con la scienza è certamente il modo migliore per imparare. Nel marasma di notizie vere, false, sommarie e imprecise, sono ancora molti gli errori che commettiamo ogni giorno nella gestione dei rifiuti. Insieme a Lara de Angelis avevamo affrontato l’annoso tema della plastica, dalla composizione al reciclaggio in occasione del laboratorio della terza edizione di Snes tenutasi a ottobre 2020. Ora si torna, in presenza e streaming, a imparare giocando, tre giornate, dal 17 al 19 maggio con un programma denso di appuntamenti. Il centro CAG Spazio Incontro Scholè, via Fortifiocca 71, ospiterà il Laboratorio Scientifico della biologa Lucia Latella e la chimica Martina Sandonà. Insieme per smontare un personal computer e studiarne la composizione chimica e il processo di smaltimento.



Ancora Tavole Rotonde, con il giornalista Massimiliano Di Giorgio, il bio-architetto Jacopo Fedi e il fisico Antonio Nobili – per riconoscere le eco bufale e approfondire i temi sulla sostenibilità. L’immancabile Laboratorio di Riciclo Creativo del Circo Patafisico per riutilizzare microfoni rotti, vecchie radio e altoparlanti svociati e l’imperdibile TG Snews di Tanya Santolamazza, 20 minuti di stravaganti notizie dal mondo.

Gli appuntamenti sono tanti, divertenti e utili. Il programma completo sui siti www.snews-fakenews.com e www.piuvolume.com.

Il progetto è promosso da Roma Culture, ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Eureka! Roma 2020- 2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

L’appuntamento con Snews è dal 17 al 19 maggio, dalle ore 15 alle 19. In diretta streaming dalle pagine Facebook: PiuVolume – SpazioIncontroSchole

o in presenza presso CAG Spazio Incontro Scholè via Fortifiocca, 71a Roma. La partecipazione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria scrivendo a associazionebluecheese@gmail.com.

Ascolta l’intervista a Lara de Angelis. curatrice del progetto.