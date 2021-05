Le nuove star del cinema

Chi sono le nuove stelle di Hollywood? Sono delle rockstar? Scopriamo insieme alcuni nomi.

Tom Holland.“La cosa importante è fare un passo alla volta. Non bisogna correre verso la fama perchè potrebbe farti pesare la cosa. Io amo questo lavoro e continuerò a recitare ed dovrò accettare la popolarità”.

Giovane ragazzo inglese classe 1996. Comincia la sua carriera con la danza ed il teatro (è talmente bravo da partecipare ad una tournée di Billy Elliot – The Musical). Nel 2012 interpreta il suo primo ruolo cinematografico nel film candidato all’Oscar The Impossible con Naomi Watts. Nel 2015 arriva per lui la svolta: recita insieme a Chris Hemsworth in Heart of the Sea di Ron Howard e viene confermato come interprete di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Da lì la sua carriera è in continua ascesa alternando grandi blockbuster (Avengers: Infinity War e l’imminente Uncharted) e film d’autore (Cherry e Le strade del male).

Timothée Chalamet. “Non ho avuto ancora il tempo di esaminare questo aspetto. E non mi interessa molto, chi se ne frega”.

Stella newyorkese nato nel 1995, Chalamet partecipa fin da subito a grandi film d’autore. Nel 2014, a soli 19 anni, recita in Interstellar di Christopher Nolan ma il vero successo arriva nel 2017 con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino per cui riceverà una nomination all’Oscar. Da quel momento ha continuato a recitare in importanti film d’autore (Lady Bird, Beautiful Boy, Un Giorno di pioggia a New York, Piccole donne). Il suo futuro si prospetta molto interessante (il nuovo film di Wes Anderson, Dune ed il nuovo progetto di James Mangold).

Zendaya. “La cosa che ho imparato è di concentrarsi sull’essere felici. La felicità è la chiave perchè ci sono tante persone che possono avere quello che vogliono ma non sono contenti. Bisogna prendere delle decisioni nella propria vita e carriera che ti facciano stare bene”.

Come Holland anche Zendaya è del 1996 e la sua carriera incomincia nel 2010 con il programma di Disney Channel A tutto ritmo e fino al 2016 alterna show per bambino (vedi anche K.C. Agente Segreto) e canzoni di successo.

L’esordio cinematografico arriva nel 2016 con Spider-Man: Homecoming. Come il suo collega, e amico, Tom Holland anche Zendaya alterna grandi blockbuster (The Greatest Showman e Spider-Man: Far From Home) e prodotti autoriali (Dune e Malcolm e Marie).

Nel 2020 vince un Emmy per la sua incredibile performance nello show Euphoria.

Anya Taylor-Joy. “Non penso che esista, per me, una tipica giornata. Ci sono i giorni sul set e le conferenze stampa ma non ho mai idea di come andrà la giornata. Di solito mi sveglio e mi dico «che devo fare oggi? Non fare casini»”.

Modello di origini argentine, questa attrice (anche lei classe ‘96) incomincia la sua carriera col botto.

Fin dalle prime pellicole si riconosce il suo incredibile talento. Parte da piccoli film (The VVitch e Split) ed arriva a recitare nei grandi blockbuster (The New Mutants e Glass) e nelle serie del momento (Peaky Blinder).

Il suo futuro si prospetta molto interessante (il nuovo film di Robert Eggers ed il nuovo capitolo della saga di Mad Max).

Nel 2021 ha vinto il suo primo Golden Globe per la sua strabiliante prova ne La Regina degli Scacchi.

Ascolta I volti della nuova Hollywood