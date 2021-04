Il primo grande aggiornamento PS5

Mentre la scarsità di console presenti sul mercato continua, dovuta soprattutto alla carenza di chip, scopriamo quali sono le features che questo aggiornamento apporta alla Play Station 5. Uno dei miglioramenti più attesi dagli utenti in possesso della console è la possibilità di salvarei giochi PS5 su un’unita USB esterna, di modo da averli gia scaricati e trasferirli nell’unita SSD della console all’occorenza. Questa era una delle features più attese perché reinstallare i giochi da una memoria di archiviazione esterna è nettamente più veloce che scaricarli di nuovo.

La seconda novità introdotta con l’aggiornamento di aprile è l’aggiunta della modalità Share Play Cross Gen

La modalità Share Play permette all’utente di condividere lo schermo con un altro utente, di lasciare il comando del gioco all’altro utente oppure di giocare congiuntamente. Fino al rilascio di questo aggiornamento, la modalità Share Play poteva essere sfruttata solo da utenti con la stessa generazione di console (PS4 to PS4 e PS5 to PS5), ma grazie all’aggiornamento, ora è possibile utilizzare questa funzione anche tra utenti con console di generazione diversa.

Sarà anche possibile dopo l’aggiornamento per gli utenti scaricare i pre-aggiornamenti dei propri giochi preferiti quando la console si trova in modalità di riposo, cancellando le lunghe attese che affliggevano i player ogni volta che un nuovo aggiornamento veniva rilasciato per i loro giochi.

Spiccano anche alcune funzionalità dedicate al video nel nuovo aggiornamento, come un migliorato supporto per i monitor PC e una gestione più efficace dell’ HDR. È stato aggiunto il supporto per monitor PC con risoluzione a 1080p e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Una delle feature che rendono più comodo l’uso di PS5 è una speciale opzione che regola l’accensione della TV e la sintonizzazione sul giusto canale sorgente appena la PS5 viene accesa.

È stato inoltre risolto un problema che affliggeva le console in versione Standard

Gli utenti in possesso della Digital Edition non hanno avuto modo di accorgersene, ma gli utenti che hanno acquistato la Standard Edition (quella con il lettore Blu-Ray) si sono sicuramente accorti che, se un disco era inserito nel lettore, circa ogni ora il lettore si attivava automaticamente e faceva girare molto velocemente il disco, anche se questo non era in fase di installazione, producendo un rumore per alcuni molto fastidioso. Ma sembra che con l’aggiornamento ricevuto ad Aprile il lettore della PS5 sia diventato molto meno rumoroso e non presenti più questo problema.

Oltre alle funzionalità più pratiche, sono stati apportati anche dei miglioramenti all’estetica dei menu della PS5, in particolare alla sezione Game Base che permette di connettersi con i propri amici, e alla sezione Trofei, una delle più importanti per i videogiocatori più incalliti, che ora presenta un design più elegante e di più facile lettura.

Contestualmente all’aggiornamento per la console, è stato rilasciato anche l’aggiornamento per il controller DualSense, ma si tratta di un “semplice” aggiornamento di risoluzione di problemi minori