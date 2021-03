Hub Fiumicino fino alle 24

“Prendo atto della nota della struttura ricettiva Covid che dichiara che ‘non è più presente alcuna persona proveniente dal campo di Castel Romano’ e che ‘ la modalità d’invio da parte del Comune di Roma non era conforme ai protocolli operativi e che loro erano stati tratti in errore dalla mail inviata dallo stesso Comune di Roma’. Eravamo dunque nel giusto e se non fossimo intervenuti si sarebbe creata una situazione di difficile gestione e convivenza con persone positive in quarantena”. Lo ha dichiarato nel tardo pomeriggio di oggi Alessio D’Amato.

