Guida all’acquisto dell’aspirapolvere

Una questione che è meno banale di quanto possa sembrare dato che di aspirapolvere sul mercato ce ne sono tantissimi oggi.

Troviamo aspirapolvere per la case nei modelli più disparati, ed in considerazione del fatto che si sta parlando di uno degli elettrodomestici più utili nonché uno dei più diffusi universalmente.

Per tutti coloro i quali odiano le pulizie domestiche, la scelta dell’aspirapolvere giusto diventa quindi fondamentale: per comprendere questo passaggio, basta evidenziare che alcuni modelli sono più adatti a determinati compiti e superfici rispetto ad altri, quindi si deve partire sempre da una analisi soggettiva delle necessità oltre che degli spazi da pulire. I parametri generici da valutare sono:

La capienza del serbatoio di raccolta (o dei sacchetti, se si opta per questo modello);

La superficie dei pavimenti da pulire in termini di materiale ed estensione;

Dimensioni e peso dell’aspirapolvere;

Presenza o meno del sacchetto di raccolta;

Durata della batteria e tempi di ricarica;

Presenza o meno del cavo.

Sono questi ultimi, aspetti piuttosto importanti per determinare la scelta della giusta aspirapolvere: sul mercato oggi esistono modelli con o senza fili ed entrambi hanno pro e contro.

Aspirapolvere senza fili

Tra i tanti modelli di aspirapolvere senza fili, che si possono visionare sul sito puliscocasa.it/aspirapolvere/senza-fili/, ce ne sono diversi che hanno una notevole durata della batteria così da consentire un uso efficace. Il tutto garantendo maggiore comodità di utilizzo, visto che non si dovrà essere dipendenti dalla lunghezza del filo e ci si potrà muovere liberamente in largo e lungo per la casa.

Di contro, la potenza di una aspirapolvere con filo è, spesso e volentieri, superiore rispetto ai modelli senza cavo: questo in ragione del fatto che gli aspirapolvere con filo sono generalmente più grandi, hanno una capienza del serbatoio di raccolta molto più grande per la polvere che si raccoglie dai pavimenti.

Un modello senza fili si basa sul ricorso a batterie al litio che durano più a lungo e forniscono una potenza di aspirazione costante, ma senza raggiungere, in alcuni casi, la potenza dei modelli con il cavo da attaccare alla corrente.

Importanza di pulire con una aspirapolvere

Quale che sia il modello che si decide di acquistare, è bene tenere a mente che una aspirapolvere ha un ruolo determinante per la pulizia e l’igiene di casa. Disinfettare tutto ciò che arriva nelle nostre case, magari trasportato sotto le scarpe, è determinante soprattutto in questo momento storico.

Un recente studio condotto dalla società di elettronica di consumo Dyson ha evidenziato che le particelle di polvere nocive quali allergeni degli acari della polvere, spore di muffe e altri allergeni degli insetti, spesso resistono anche dopo aver pulito l’intera casa.

La loro presenza ovviamente può aumentare le possibilità di malattie e fastidi. Pulire in modo approfondito potrebbe essere la soluzione migliore e ricorrere ad una aspirapolvere, è un qualcosa che può aiutare ad ottenere lo scopo finale.

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay