ArtéLibertà 2021 apre le porte al sogno

I sogni son desideri, intonava Cenerentola. E, a SenzaBarcode, non potevano di certo mancare, occupando un posto di primo piano come incipit di ArtéLibertà 2021.

La seconda edizione del concorso d’Arte dedicato a pittori, scultori, fotografi e grafici digitali. Come Bloggami 2021, concorso letterario per racconti brevi targato SenzaBarcode, anche ArtéLibertà prenderà il via il 1 febbraio 2021. A partire da quella data fino al 30 giugno, ogni partecipante può inviare fino a tre fotografie, tre opere in alta risoluzione incentrate sul sogno, percepito come parte integrante della nostra sfera emozionale (ad esempio i sogni notturni, sogni infranti, sogni di una vita, ecc).

Per prendere parte a questo concorso gratuito, che terminerà l’8 ottobre 2021, bisogna essere iscritti all’Associazione SenzaBarcode ed è necessario seguire le indicazioni indicate nel bando di partecipazione.

Anche chi partecipa ad Artélibertà 2021 può inviare i suoi racconti per il concorso letterario Bloggami 2021. La giuria del concorso d’arte ArtéLibertà 2021 è composta dal consiglio direttivo dell’associazione SenzaBarcode, il cui giudizio è insindacabile.

Saranno premiati al massimo 5 artisti e avranno, per un anno solare, una vetrina completamente gratuita all’interno del sito SenzaBarcode, nella sezione Arte e Cultura, assicurandosi così diverse migliaia di visite ogni mese. Gli altri premi di ArtéLibertà 2021 sono in via di definizione.

Qui è disponibile il modulo per l’iscrizione.