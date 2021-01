È possibile Volare senza Velo

Volare senza Velo di Luigia Aristodemo e Clarissa Montagna. #6SenzaBarcode online. Venerdì 22 gennaio, ore 21.

La Rassegna letteraria di SenzaBarcode racconta una storia di determinazione, forza di volontà e tanto coraggio. Volare senza velo, per Teseo editore, il bel romanzo di Luigia Aristodemo e Clarissa Montagna. Venerdì 22 gennaio, con Luigia Aristodemo andiamo alla scoperta di Raissa e quello di cui ha avuto bisogno per ritrovare se stessa e la sua libertà.

Una libertà che spetta a tutti, indistintamente. È un diritto che non ammette distinzione, né di genere né di razza né di religione. Ci sarà pure una ragione che ha spinto le donne per anni a battersi per l’emancipazione! Eppure a volte, sono l’integrazione e l’accettazione dell’altro che non trovano spazio in un mondo troppo chiuso nei propri preconcetti e pregiudizi. Nonostante tutto, Raissa ha raggiunto il suo obiettivo. Ha avuto successo nella carriera e nella vita.

Ciò ci fa capire che la speranza non muore mai, come una fiamma ha solo bisogno di essere alimentata. Solo così non si spegnerà mai.

Associazione ACMID-DONNA ONLUS: www.acmid-donna.com

Canale YouTube (per il video): www.youtube.com/user/SenzaBarcodeChanel

WebRadio, trasmissione “Pyros, il fuoco della cultura: www.webradio.senzabarcode.it/series/pyros

Editore: Teseo (Frosinone)

Data di Pubblicazione: giugno 2020

ISBN: 889647695XPagine: 64

Per comprare il libro consigliamo: LibreriaUniversitaria