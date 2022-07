“Io credo in te” il singolo di Misto Turchese 

Arriva il video di “Io credo in te” il singolo d’esordio di Misto Turchese disponibile in digitale (Incisi Records), brano di speranza, con sonorità pop-rock, prodotto da Manuel Guaglianone.

«”Io credo in te” è il primo brano del mio progetto – racconta Misto Turchese – e affronta una tematica attuale, quella di riscoprire la fiducia verso il prossimo e di riattivare la speranza nel cercare sempre di andare avanti, soprattutto quando la propria esistenza è segnata, come spesso capita, dalle cicatrici e le vicissitudini che la stessa vita ci imprime.»

«La fiamma delle candele come la vita. Immensi paesaggi come l’infinito dell’anima. La solitudine che ci accompagna nei giorni rappresentata da un quadro vuoto ancora da riempire – afferma il regista Manuel Guaglianone – nel video di “Io Credo In Te” abbiamo voluto raffigurare i concetti che l’autore ha proposto nel brano in modo da poter suscitare nello spettatore quella libertà di viversi in autonomia le proprie sensazioni.»

Ferdinando Di Marco, detto “Nando” nasce nella città di Atri, località di interesse storico ma trascorre la sua vita sin dall’infanzia nella vicina Silvi, cittadina balneare, situata lungo la costa adriatica nella provincia di Teramo

Nando cresce in una famiglia del ceto medio, primo di tre figli, si appassiona all’ascolto della musica e inizia a suonare la chitarra a dodici anni. Inizia prendendo le sue prime lezioni da un insegnante del posto e riesce a formare i primi gruppi musicali con amici di scuola, esorcizzando la noia dei lunghi periodi invernali come spesso accade nelle cittadine di periferia.

Dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore decise di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza che abbandonò dopo due anni per dedicarsi totalmente alla musica riprendendo gli studi della chitarra, dedicandosi alla composizione e militando in diverse band di Blues. Successivamente decise di inserirsi nell’imprenditoria dello strumento musicale aprendo il suo primo store, non tralasciando mai l’attività live. Oggi si vede impegnato in un nuovo progetto musicale inedito dal nome Misto Turchese.

