Estate 2022? Ecco le migliori mete per le vacanze

Le vacanze targate 2022 si avvicinano e con esse l’ansia di non saper scegliere quale sia la meta migliore per le proprie esigenze

Fra allarme Covid ancora attivo, la guerra in Ucraina e il caro energia, individuare la soluzione ideale per le vacanze dell’estate 2022 potrebbe non essere così semplice. Ecco, allora, qualche consiglio per non sbagliare meta.

Una vacanza culturale in Italia

Sicuramente chi non ama la confusione del mare e decide di dedicare le proprie ferie alla cultura e alla scoperta, potrà trovare nell’Italia una meta perfetta. La Penisola, infatti, è ricca da Nord a Sud di località che possono coniugare storia, cultura, arte e divertimento, magari si può pensare di anticiparsi prenotando la propria visita guidata sul sito Hellotickets. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle grandi città che sono la culla della cultura italiana, come Roma, Firenze, Napoli e Venezia, alle località più piccole ma non per queste meno ricche di fascino, come Matera, Trieste, Torino.

Ci sono poi quelle località italiane che permettono una full immersion nella scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche ma allo stesso tempo si trovano a due minuti dal mare, come le due isole maggiori Sicilia e Sardegna. Destinazioni per ogni tipo di esigenza ma anche per tutte le tasche, visto che l’offerta ricettiva è molto ricca e articolata, adatta davvero a tutti.

Le destinazioni mare e divertimento

C’è chi, poi, non riesce a rinunciare alle vacanze al mare, al relax sulla spiaggia, al calore del sole che scalda la pelle, ancora con la salsedine su tutto il corpo. Anche in questo caso le scelte sono numerose e ognuno potrà trovare la località giusta per le vacanze 2022. Chi preferisce restare in Italia, potrà prendere in considerazione la Puglia, in particolare il Salento, che è una meta preferenziale soprattutto per i giovani, vista la bellezza del mare e la presenza di numerosi divertimenti che renderanno la vacanza unica e completa.

Sullo stesso stile sono anche alcune zone della Spagna, in particolare la Costa Brava, con numerose località a basso costo per un divertimento soprattutto giovane. Per queste vacanze 2022, però, sono la Grecia e la Croazia a vincere la palma delle più gettonate, visto che offrono bellezze naturali, divertimento ma soprattutto costi contenuti, per concedersi qualche giorno di vacanza in più senza sensi di colpa.

Una vacanza in montagna

Tanti amano il mare ma sono altrettanto numerosi anche coloro che non sopportano il caldo e per questo motivo preferiscono una meta di villeggiatura che garantisca temperature più sopportabili. In questo caso la soluzione non può che essere una sola: la montagna.

In Italia le località che rispondono a queste caratteristiche sono numerose, dal Trentino Alto Adige alla Valle d’Aosta. In particolare in Trentino una meta molto richiesta è quella del Lago di Braies, bellissimo per la sua conformazione naturale ma diventato famoso anche per una serie tv di successo ambientata proprio in questa zona.

Se, invece, si preferisce comunque una vacanza all’estero, ci sono le intramontabili Les Deux Alpes francesi, che permettono di sciare ad agosto ma al tempo stesso di dedicarsi la sera ad ogni sorta di divertimento, essendo una zona attrezzata di ogni comfort. Per chi, invece, preferisce una vacanza sulle montagne ma cercando comunque di contenere le spese, certamente le alture piemontesi rispondono a questa necessità, con località rinomate come Sestriere a quelle più economiche ma altrettanto belle come le piste di Limone.

Le mete per le vacanze low cost

Il 2022 non è stato un anno di grandi guadagni? Nessuna paura! È possibile comunque concedersi una vacanza degna di questo nome, semplicemente avendo l’accortezza di scegliere delle mete low cost che potranno consentire di concedersi qualche giorno di ferie spendendo poco. L’Abruzzo, con la Costa dei Trabocchi, è certamente una di queste: mare bello, spiagge attrezzate e adatte anche alle famiglie con bambini, soluzioni ricettive per tutte le tasche, sono solo alcuni degli elementi che rendono questa regione una delle più amate per le vacanze 2022.

Si tratta delle stesse caratteristiche che si possono trovare nella Costa dei Gelsomini in Calabria, altra meta gettonata per i prossimi mesi estivi. Per gli irrinunciabili dell’estero, una località da tenere in considerazione è il Portogallo, magari evitando Lisbona, che essendo la capitale è certamente più cara, e preferendo centri meno gettonati ma comunque bellissimi come Oporto, Cintra o la costa dell’Algarve.

Concedersi una vacanza alternativa

Stanchi delle solite vacanze? Ci sono anche le persone che dopo anni di tran tran tra mare e montagna, oggi preferiscono una vacanza alternativa da ricordare per sempre. Chi non è alla ricerca di soluzioni estreme ma preferisce comunque non rinunciare al relax, potrà optare per una vacanza in campagna, magari in quella Toscana alle porte di Siena, per coniugare il riposo alla buona tavola e soprattutto all’ottimo vino.

Chi ama gli sport acquatici estremi, potrà scegliere quelle zone nelle quali poter fare ad esempio kitesurf che sembra essere lo sport più gettonato per le vacanze 2022: in particolare sono da tenere a mente le località di Tarifa, in Spagna, e della Sardegna, in Italia, per chi viaggia alla ricerca del vento e dell’onda giusta. Infine, chi nei prossimi mesi estivi vorrà dedicarsi alla meditazione e al benessere spirituale, potrà organizzare le sue vacanze meditative in mete come l’Abbadia di Frasta, che si trova a pochi passi da Macerata, oppure presso il Santuario della Verna.