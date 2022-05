Chiara Domeniconi, tra provocare e vivere

Gli eventi firmati SBS Comunicazione tornano nel salotto letterario di COCO-MAT. Dibattito con Chiara Domeniconi.

Libri nello spazio culturale di COCO-MAT, sabato 28 maggio, alle 17 in via Leonida Bissolati 56, SBS Comunicazione invita ad un nuovo incontro. È la volta di Chiara Domeniconi, scrittrice talentuosa che da Modena porta tre testi. Come un chiodo nella carne, 50 anni di noi – io e la mia vagina e Whore. Reduce dal Salone Internazionale del libro di Torino, la Domeniconi continua a sfiorare la classifica dei 100 libri più venduti su Amazon, questa volta con l’ultimo nato, Whore, pubblicato da Erosculture Editore, nella sezione letteratura erotica.

Chiara è una donna segnata dalla vita, dalla morte, dal dolore e dalla gioia, con solchi evidenti attorno alle labbra, tipico di chi sorride e ride tanto, e lei lo fa spesso e con ogni particella del suo corpo. I libri sono “cattivi” perché non fanno sconti a nessuno, ma sono “buoni” perché parlano un po’ di tutti noi.

La sua penna è decisa, poetica e aggressiva, una carezza e uno schiaffo, agilmente proposti al lettore

Un chiodo nella carne (Argento Dorato Edizioni) è “il libro dei libri”, il punto fermo dal quale si collegano gli altri due testi. Si parlerà di disturbi alimentari, di autolesionismo, di verità e di polvere sotto al tappeto. La scena sarà poi per la femminilità e il significato di donna. E poi femmina e maschio. Insomma spunti di riflessione che, proprio come un chiodo nella carne, andranno a toccare i nervi scoperti.

Due presenze eccellenti accanto a Chiara Domeniconi, Simona Zuccalà, Psicologa e Psicoterapeuta, iscritta all’Ordine degli psicologi del Lazio, si occupa di promozione del benessere psicologico. La sua attività ha come principale obiettivo facilitare il cambiamento e migliorare la qualità della vita delle persone. Grande attenzione alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità.

Si entrerà poi nel vivo delle emozioni artistiche con Patrizia Schiavo, apprezzata e stimata attrice, regista, autrice e insegnante di teatro. Innumerevoli le opere portate in scena come attrice o regista, ricordiamo inoltre che dal 2016 dirige Teatrocittà, da lei fondato, all’interno di un progetto di riqualificazione socio-culturale e urbanistica, alle spalle degli studi di Cinecittà. Tra le varie iniziative, dirige la rassegna di corti teatrali: “Frammenti al femminile”, il contest “Teatrocittà danza”, dedicato alla danza contemporanea e il progetto “Parla con lei” per una nuova cultura della parità e del rispetto.

Organizzato da SBS Comunicazione, servizi per la promozione editoriale, l’incontro sarà moderato da Sheyla Bobba.

Al termine, Chiara Domeniconi, offrirà un brindisi ai presenti e l’azienda BioModena sarà a disposizione per una degustazione di Parmigiano Reggiano. COCO-MAT invece stupirà tutti gli ospiti con una sorpresa straordinaria!