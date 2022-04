Sans toi avec moi, Silvia Frangipane

All’Antica Stamperia Rubattino nel cuore di Roma venerdì 15 aprile con inizio alle ore 21,30 Silvia Frangipane in concerto con Sans toi avec moi – l’amore dopo l’amore.

Il concerto si ispira ai brani dell’omonimo album Sans toi avec moi di Silvia Frangipane,e parla dell’amore dopo l’amore, quando l’amore era un modo di essere e di vivere. E lo fa con le parole e con la musica, per raccontare e raccontarsi in solitudine, scavando dentro sé stessi tra ricordi, rimpianti, sogni e illusioni. Un concerto dove musica, parole e stati d’animo si fondono in modo sinergico senza soluzione di continuità tra brani dell’album e brani autoriali francesi, per offrire allo spettatore uno spazio intimo e avvolgente di suono e di emozione.

La musica si fonde e si confonde con le parole grazie a ritmi diversi: dalla ballad al tango, al valzer, con echi di jazz internazionale, di blues e di balli popolari. E come per incanto la voce ci conduce da un elegante piano bar della capitale francese ad un locale del Quartiere Latino, dal Lungosenna degli innamorati ai vicoli bui delle milonghe fumose, ai locali all’aperto pieni di vita della periferia parigina.



Antica Stamperia Rubattino, Via Rubattino, 1. Venerdì 15 aprile, inizio concerto alle 21.30. Prenotazione obbligatoria sopracegente@gmail.com o chiamando il 0645493537