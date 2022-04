Happy Age, Spagna e Malta estate 2022

A bordo della Grimaldi, Cruise Bonaria, al porto di Civitavecchia, per la presentazione dei progetti Happy Age. Spagna e Malta tutto incluso per gli over 55.

Lunedì 11 aprile SenzaBarcode era a bordo della nave Grimaldi, la Cruise Bonaria che, al porto di Civitavecchia, ha ospitato il presidente di Happy Age Massimiliano Monti, la manager Grimaldi Francesca Marino. I rappresentanti dei due Paesi principali partner dei progetti “Vitality week” e “Silver sun”: Cristina Schena, marketing Executive Malta tourism Authority e Arturo Escudero Garcia, comunicazione marketing on-line dell’ente spagnolo del turismo a Roma e ambasciata in Spagna in Italia.

La splendida accoglienza firmata Grimaldi ha regalato a tutti i passeggeri l’immagine esatta di cosa si dovranno aspettare i turisti che sceglieranno questi pacchetti vacanze. Ne abbiamo già parlato con Giorgio Lotti, direttore commerciale di Happy Age.

I pacchetti hanno come destinazioni la Sardegna, la Costa Dorada, la Costa Brava e appunto Malta

Grimaldi Lines, con 15 navi e 22 collegamenti, è molto impegnata a raggiungere il minor valore possibile di emissioni di CO2, non solo adoperandosi con navi ibride, dotate di batterie. Vernici green e comportamenti, a bordo e al porto, in grado di limitare quanto più possibile l’impatto sull’ambiente. I pacchetti prevedono il passaggio in nave Grimaldi Lines da Civitavecchia verso Barcellona o la Sardegna. Sistemazione in cabina interna, pasti a bordo durante la navigazione, sia andata che ritorno. Trasferimento dal porto all’hotel, sempre in sistemazione 4 stelle. A questo si aggiungeranno visite guidate e molti altri servizi. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale Happy Age.

Nel caso di Malta cambia semplicemente il trasporto, si tratterà di un volo Air Malta da Fiumicino o Milano Linate

Ho intervistato il rappresentante dell’ente del Turismo spagnolo e dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Arturo Escudero Garcia, al quale ho chiesto quali sono i motivi per cui gli spagnoli amano così tanto il nostro Paese, come è stato confermato durante il FITUR di Madrid ad inizio anno e cosa gli italiani invece trovano nella penisola iberica. Abbiamo parlato di Turismo LGBTQI+ segmento del comparto che la Spagna tiene in alta considerazione e di Catalogna.

La Spagna e Malta, si presentano come Paesi ospitali e adatti al turismo Senior, ed è per questo che il progetti di Happy Age sono stati accolti con tale entusiasmo, dagli operatori del settore, i partner coinvolti e dal pubblico.