“Marinera” è il primo singolo strumentale di Pierbì

Approda in radio “Marinera” il primo singolo strumentale di Pierbì, disponibile in digitale (Incisi Records), dal ritmo travolgente con sonorità house e latine.

«Il brano, caratterizzato dall’unione di sonorità house e latine, è uno strumentale – dice Pierbì– ricco di suoni e di particolari che ti daranno la sensazione di immergerti nella natura selvaggia. Il ritmo minimale e travolgente ti accompagnerà in questo viaggio all’interno del brano.» Pierbì, all’anagrafe Pierluigi Binni (Atri, 11 dicembre 1992), è un batterista e percussionista italiano. Scopre sin da subito l’amore per la musica, soprattutto grazie al padre, anch’egli batterista, ed inizia a studiare lo strumento all’età di 4 anni.

Ben presto, Pierbì, si esibisce sia come batterista che come percussionista performer con un notevole riscontro da parte del pubblico. Nel corso degli anni, viene fortemente influenzato dai ritmi afrocubani che caratterizzeranno successivamente la sua musica e le sue sonorità. Oggi, grazie alle sue esperienze, riesce a fondere in un unico stile il genere house e quello latino, che uniti alle sue percussioni creano un’atmosfera unica nel suo genere.

Nel 2022 entra nel roster artisti di Incisi Records pubblicando la sua prima strumentale “Marinera”, approdando così nel mondo della musica elettronica.