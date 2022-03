Famiglia, sesso, amicizia, lacrime e poesia. Poi tanta ironia e sottile intelligenza. Nella mente di un superficiale con SBS Comunicazione, a Milano.

Nella mente di un superficiale di Generoso di Biase (231 pagine – Graus Edizione) venerdì 18 marzo dalle 17, sarà presentato presso COCO-MAT, lo store di interior design di via San Prospero 4. L’organizzazione dell’evento è nuovamente a cura di SBS Comunicazione, confermando il sodalizio tra l’autore e l’agenzia di promozione servizi editoriali. È possibile ascoltare la presentazione del 5 febbraio, a Roma, attraverso WebRadio SenzaBarcoode.

Per la prima volta a Milano, di Biase, racconterà del suo protagonista, l’avvocato De Chirico e di Beatrice, la figlia alienata dalla madre, ma c’è anche Alberto, l’amico di una vita, Massimo l’altro figlio. Poi lei, Natalyia, vero ossigeno e acqua cristallina dopo tanta supponenza, presunzione, schemi e falsità di un quotidiano, quello narrato in Nella mente di un superficiale, non così distante dalla realtà del mondo fuori le pagine.

Ad accompagnare l’autore la Psicologa Psicoterapeuta Viviana Coniglio e Fiorella Mandaglio, Esperta di informatica giuridica, studiosa della comunicazione social.

Sarà possibile anche ammirare alcune opere artistiche della stessa Mandaglio, nello specifico sui muri dello store, sarà possibile ammirare:

STOP! Inchiostro acquerellabile su carta dimensioni 24×33 – anno realizzazione 2021 – partecipa al Premio Arte Borgo 2022

Inchiostro acquerellabile su carta dimensioni 24×33 – anno realizzazione 2021 – partecipa al Premio Arte Borgo 2022 L’AGGUATO tecnica matite colorate dimensioni 210/297 – anno 2021 – inedito

A moderare l’incontro l’organizzatrice dell’evento Sheyla Bobba, promotore letterario e direttore del gruppo di comunicazione SenzaBarcode.it.

Venerdì 18 marzo 2022, ore 17. Ingresso gratuito, è consigliata la prenotazione a sbscomunicazione@gmail.com o whatsapp al 3456048479. Green pass obbligatorio da esibire all’ingresso. Mascherina per tutta la durata dell’evento. Alla fine dell’incontro brindisi offerto a tutti i presenti.

Come raggiungere COCO-MAT:

M1: Fermata Cordusio. Uscita Via Broletto (90 mt) – M3: Fermata Duomo (290 mt)

Tram: 14 Lorenteggio – 2 P.le Negrelli – 12 V.le Molise

Generoso di Biase, è un Avvocato, padre di Federica, Mario e Andrea. Nato e vissuto ad Aversa, dopo la maturità classica, consegue la laurea in Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Esercita la professione di Avvocato, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Napoli Nord. Autore di due romanzi “Farfalle Impazzite” Ed Montag – “La finestra verde” ESI Edizioni Scientifiche Italiane. Ha pubblicato il 16 luglio 2020 una raccolta di poesie “A me che sono un nano” edita dalla Graus Edizioni. Premio “Approdi d’Autore” – Premio Letterario Nazionale Letizia Isaia. È conduttore televisivo alla trasmissione “Pagina Bianca” in onda su “ABC Digital canale 111 del digitale terrestre”. Ospite di numerose trasmissioni televisive ed in diretta streaming.