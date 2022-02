Silvia Mezzanotte a “Storie di musica” di Alberto Salerno

Sono online le nuove puntate di “Storie di musica”, in onda sul canale YouTube di Alberto Salerno e da venerdì 25 febbraio, incontro con Silvia Mezzanotte.

In passato, Silvia Mezzanotte, è stata componente e voce dei Matia Bazar – dopo l’uscita dal gruppo di Laura Valente – dal 1999 al 2016, vincendo il Festival di Sanremo 2002 con il brano “Messaggio d’amore”. Nel canale YOUTUBE troverete anche tra le puntate precedenti, quella in cui si ripercorre la storia della DDD Drogueria di Drugolo con Licia Galanti, figlia di Roberto Galanti, fondatore – insieme al barone Lando Lanni Della Quara – dell’etichetta fondata nel 1972 – e chiusa nel 1992 – che ha pubblicato nomi importanti della scena cantautorale italiana, come Enzo Jannacci, Mia Martini, Fiorella Mannoia, i Matia Bazar (nella formazione con Laura Valente) e Eros Ramazzotti; nell’altra si parla del gruppo rock progressivo Le Orme.

La puntata è incentrata sull’LP “Venerdì”, pubblicato nel 1982

Un disco particolare, in cui si sperimenta un ibrido tra technopop, progressive e new wave. Alberto Salerno collaborò attivamente al disco come autore, scrivendo anche la canzone poi presentata al Festival di Sanremo del 1982, “Marinai”.

Nelle prime due stagioni protagonista la musica di Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Rino Gaetano, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Mietta, Rettore, Francesco Gabbani, Grazia Di Michele, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri, torna STORIE DI MUSICA con nuovi appuntamenti che possono essere seguiti dal canale ufficiale, e dove ovviamente potrete rivedere quelli già realizzati.