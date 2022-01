Consulenza astrologica, come scegliere a chi affidarsi

L’astrologia è una disciplina antichissima, tra le più remote oggi, che si basa sullo studio degli astri del cielo per comprendere il modo in cui questi influenzano la vita degli individui.

In sostanza la posizione che ogni astro assume nel firmamento non è ininfluente, può generare effetti diretti sulla vita degli esseri umano e tutto ciò che li circonda.

Da sempre questa disciplina incuriosisce ed affascina, andando al contempo a generare un senso di diffidenza di base per un qualcosa che, agli oggi di molti, è ancora troppo misterioso; a fronte di questo c’è poi un fronte piuttosto nutrito di utenti che, invece, si affidano totalmente alla astrologia e che anzi non iniziano una giornata senza prima leggere un oroscopo.

Come gli astri possono influenzare la nostra vita

Il termine astrologia deriva dal greco, dissertazione sugli astri o un qualcosa di molto simile; questo il significato del termine che nel corso dei millenni non è andato perduto e che oggi vede un’importanza fondamentale a livello di società. A questo riguardo è sufficiente vedere il successo che riscontrano gli oroscopi, come si diceva, per comprendere l’importanza dell’astrologia tra gli utenti ordinari.

Ad essere in crescita è anche il relativo mercato, con un indotto ricchissimo, e tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’astrologia; ultimamente anche il web ha fornito una spinta ulteriore visto che in rete è molto più facile trovare realtà che offrano servizi di consulenza astrologica in modo semplificato, visto che sul web le distanze sono azzerate.

A chi affidarsi per una consulenza astrologica

Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, come recita l’adagio, il che vale ancor di più per un settore particolare e per certi versi borderline, quale quello dell’astrologia. Si trova un po’ di tutto, non sempre in senso positivo, il che vale tanto in rete quanto nel mondo ‘reale’; sul web ovviamente i rischi sono amplificati e le possibilità di incappare in truffatori o cialtroni ancora più evidenti.

Va ricordato a questo riguardo che l’astrologia opera sostanzialmente in una mancanza di prove a sostegno della sua scientificità; oggi chi lavora come astrologo opera essenzialmente proponendo previsioni su siti, portali, giornali di settore o generalisti, in tv o in uno studio privato o tramite Skype.

Consulenze che sono rivolte a chi crede nell’astrologia e conferisce un certo valore alla lettura degli oroscopi, fermo restando il consiglio di informarsi sempre sulla persona alla quale ci si sta affidando, sui suoi servizi e, soprattutto, sui suoi costi.

Foto di Darkmoon_Art da Pixabay