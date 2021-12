La banda della Marana con Federico Capponi

La Banda della Marana vuole raccontare uno spaccato di vita delle periferie romane degli anni 90. I protagonisti sul filone del mito della criminalità organizzata usano queste corde per portare in scena con una commedia brillante, dai tempi comici serrati, con delle sfaccettature ben definite in ogni personaggio. Una scenografia curata nei minimi dettagli, dei costumi in linea con i tempi nei quali questa storia è ambientata, renderanno l’esperienza dello spettatore estremamente immersiva, realistica e allo stesso tempo comica ed esilarante.

