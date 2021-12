SenzaBarcode al Christmas Village dell’EUR

Uno dei mercatini di Natale più amati dai cittadini dell’Eur. Il Christmas Village con il suo tendone torna fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 20. Il 15 e 16 c’è anche SenzaBarcode.

Si potrà incontrare Babbo Natale in persona! Da non perdere i bubble show, gli spettacoli di magia e la cultura e le sorprese dell’associazione SenzaBarcode. Il 15 e 16 dicembre dalle 10 anche la WebRadio SenzaBarcode trasmetterà dal tendone festoso del Christmas Village di Piazza Cina. La No Profit sarà nuovamente nelle piazze di Natale con i suoi libri, tutta la collana edita da CTL Editore Livorno e curata in prima persona da Sheyla Bobba, ideatore e presidente del progetto.

“Volevo essere certa che si comprendesse quello che vuole trasmettere questa associazione, ovvero l’amore per la diversità di ogni singolo individuo”. Commenta così la Bobba che spiega anche che “i nostri obiettivi statutari sono la libertà d’informazione e il diritto alla conoscenza. Per perseguire la nostra mission utilizziamo principalmente tre strumenti, la collana editoriale nata da poco più di un anno, il magazine online e la WebRadio“.

Quest’ultima sarà presente allo stand dell’associazione trasmettendo in diretta tanti appuntamenti

Si parlerà di prevenzione e salute, ma anche di ambiente e salvaguardia degli animali. Il 16 dicembre, dalle 15, il master Giulio Davi con Exodus il gioco di ruolo da lui creato e dal quale è nato anche un libro, Exodus, la leggenda del flagello, ed un manuale, sarà a disposizione di grandi e piccini che vogliono cimentarsi in queste avventure. Dalla creazione del personaggio ad una vera e propria partita. Si gioca gratuitamente, previa prenotazione. Entro le 13 del 16 dicembre scrivendo a info@senzabarcode.it o tramite WhatsApp alla 3456048479. “Anche in questo caso SenzaBarcode è ospite dell’associazione UNOE, Unione Nazionale Organizzatore Eventi, cogliendo l’invito del presidente Alessandro Pollak al quale vanno i miei sentiti ringraziamenti, a lui e a tutti i suoi collaboratori ” conclude Sheyla Bobba.