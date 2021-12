Sudoku: il nuovo singolo di Alison Daisy

Dal 10 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica Sudoku (Cantieri Sonori), nuovo brano di Alison Daisy. Il pezzo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 24 novembre.

Dopo il successo del singolo Pop Star (feat. Dandy Turner), Alison Daisy torna in una veste tutta nuova pubblicando Sudoku, un brano scritto con Marco Canigiula e Serena Ventre. La canzone è una ballad al confine tra r’n’b e indie giocata su drum e rhodes che vuole avvicinarsi alla black music dei tempi d’oro, ma con sonorità e influenze più moderne. Come canta l’artista nel pezzo, è la consapevolezza dell’amore di una persona l’unica via di fuga possibile dall’immobilismo emozionale rappresentato dalle difficoltà, delusioni e tristezze del vivere quotidiano.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Questo brano è nato di getto da un’idea iniziale del mio produttore Marco Canigiula. Volevo cambiare “strada” rispetto alle pubblicazioni precedenti e Sudoku mi rappresenta a pieno. È ciò che musicalmente voglio essere e in cui mi identifico oggi. Mi piace sperimentare di continuo e questo è l’esperimento che mi sento meglio addosso».

Ascolta ora “Sudoku”.

Biografia di Alison Daisy

Alison Daisy, nata a Roma il 19 gennaio 2003 da mamma inglese e papà italo/africano, è appassionata di musica, cinema e letteratura. Alison si affaccia al mondo dell’arte fin dalla tenera età. Inizia infatti a prendere lezioni di canto già a 6 anni e partecipa a vari concorsi ottenendo sempre grandi consensi e riconoscimenti. Dal 2014 al 2017 frequenta la “Caracciolo Junior Musical School” diretta da Giò Di Tonno che vede tra gli insegnanti anche Silvia Aprile e Ugo Bentivegna. La prima grande esperienza arriva nel 2016 quando viene scelta tra i giovani talenti, nella squadra di Stefano Di Martino, nel programma Mediaset “Pequenos Gigantes” condotto da Belen Rodriguez e classificandosi al secondo posto.

Da qualche anno è un volto molto apprezzato anche a livello social soprattutto su TikTok dove vanta più di 320.000 followers. Continua a formarsi nel canto prendendo lezioni con il vocal coach Davide Papasidero. A fine 2019 firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Cantieri Sonori di Marco Canigiula e pubblica i singoli “Ritornerai”, “Troppo Tardi”, “Skyline”. Il 16 aprile 2021 esce il suo primo featuring “Pop Star” con l’amico e artista Dandy Turner. Nell’ottobre 2019 e nell’ottobre 2021 è tra gli ospiti del palco del Romics.

Il 24 novembre esce il suo nuovo singolo, “Sudoku” (Canigiula, Di Giammarco, Ventre), che vede l’evoluzione e la crescita di questa giovane artista. Il brano è disponibile in rotazione radiofonica dal 10 dicembre.

