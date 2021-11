Brucia e altri libri di Laura Mancini

Sabato 27 novembre dalle 17, in via Leonida Bissolati 56 a Roma, incontro con Laura Mancini, autrice di Brucia, Rose scarlatte e il saggio L’italiano e gli italiani nell’era di Instagram.

In questa epoca dominata dall’uso dei social, da video, foto e messaggi audio, sembra quasi impossibile che i versi scritti possano avere ancora un potere attrattivo. Esistono invece folte comunità virtuali che si “allenano” a comporre insieme tramite giochi e contest, svelando un rinnovato amore per la poesia. L’opera dal titolo Brucia di Laura Mancini, pubblicata con Ego Valeo Edizioni, nella collana Poeti Contemporanei, è in parte frutto di questi esercizi e del contatto con i giovani autori di oggi.

L’autrice romana, che ha già pubblicato diversi componimenti per numerose antologie sin dal 2000, presenta nella Capitale la sua prima silloge e mostra, rispetto agli esperimenti del passato, maggiore libertà espressiva e voglia di connettersi intimamente col lettore.

Dopo il successo del firma copie svoltosi a settembre presso Libri e Libri di Monza

la prima presentazione ufficiale del libro a Roma si svolgerà sabato 27 novembre alle 17 presso il salotto di COCO-MAT in via Leonida Bissolati 56 (zona metro Barberini).

A condurre sarà Sheyla Bobba, direttore dell’Associazione culturale SenzaBarcode, particolarmente attenta da sempre agli autori emergenti. La presentazione sarà trasmessa in diretta da WebRadio SenzaBarcode.

Si parlerà anche delle altre opere pubblicate recentemente da Laura Mancini: L’italiano e gli italiani nell’era di Instagram: i neologismi legati al mondo degli influencer e Rose Scarlatte, quest’ultimo nella collana editoriale SenzaBarcode. A seguire un piccolo brindisi.

Ingresso gratuito, è richiesto il green pass ed è gradita la prenotazione. Tel. 3398055310