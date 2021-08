Crip Camp Advocacy per i Diritti dei disabili

Crip Camp: disabilità rivoluzionarie é il documentario di Netflix prodotto dagli Obama nel 2020 che ha vinto il Sundance Film Festival.

Il documentario Crip Camp: disabilità rivoluzionarie racconta attraverso immagini di repertorio in bianco e nero e interviste contemporanee ai protagonisti, il primo Camp estivo per ragazzi disabili che negli anni ’70 ebbe vita nei pressi di New York.

Il Crip Camp vissuto inizialmente dai ragazzi come una semplice vacanza per una volta lontano dai propri familiari, si trasforma ben presto in un luogo di dialogo e confronto che porta i giovani disabili ispirati da Judith Heumann e James LeBrecht a diventare attivisti e portare le loro idee e istanze direttamente davanti alla sede del Governo Americano.

Fu una delle prime grandi forme di rivendicazione di diritti da parte dei disabili e una prima forma di avdocacy

Crip Camp guardava al futuro. Oggi, attraverso i Social ed Internet in generale, é più facile arrivare alle coscienze ed ai cuori delle persone toccandone i nervi scoperti ma portando anche alla luce realtà’ che spesso si ignorano. L’autorappresentazione delle persone disabili é fondamentale per portare la societa a conoscere alcune realtà che hanno scarsa visibilità, senza più passare necessariamente dalle lotte di strada.

Anche l’advocacy passa attraverso i post di facebook ma e bene ricordare che non tanti anni fa per ottenere questa visibilità e poter incontrare il potere fu necessario una mobilitazione di massa che viene poi ricordata come eroica.