Tour festival Rione Roma

Rione Roma – Tour Festival per nuovi viaggi in città dal 23 al 28 agosto. 6 giorni per 6 tour, 3 laboratori, 1 mostra di arte partecipata, un progetto di Bluecheese Project.

Rione Roma – Tour Festival è la celebrazione della narrazione dei luoghi. Roma è un vero e proprio gioiello e Rione Roma permette di scoprirne il lato inedito, inusuale, ecologico e creativo. I tour di Rione Roma sono delle esplorazioni urbane – a piedi, in skateboard, in bicicletta e in notturna – con guide d’eccezione, tra residenti, sportivi, esperti d’arte e artisti, che accompagneranno alla riscoperta della città nella sorprendente atmosfera del mese di agosto. Innovazione ed originalità sono le caratteristiche dell’evento, per visitare la Capitale e godere del suo fascino lontano dalle mete del turismo di massa.

Rione Roma aprirà il 23 agosto con la mostra fotografica “Io vedo” curata da Sara Palmieri, con gli scatti di cinque fotografe, esposti lungo via Urbana a Monti. Il protagonista dei tour e dei laboratori di questa seconda edizione sarà proprio il Rione Monti.

Le sei giornate del festival tracceranno un percorso ideale per raccontare, con le parole e gli sguardi dei suoi abitanti, la vita quotidiana del Rione più antico di Roma

attraverso l’ascolto delle storie raccontate delle presenze arboree, con la passeggiata in bicicletta ammirando le architetture Liberty pedaleremo nelle epoche dell’arte. Immancabile l’Astrotour, il tour notturno per ammirare le meraviglie dello spazio e chiuderà in bellezza l’esplorazione della Roma antica, dalla suburra alle quattro Basiliche maggiori, fino ad arrivare alle attuali stradine alla moda. Inoltre, per sorprendersi e divertirsi a scoprire la città in modi nuovi, i laboratori di botanica/sensoriale, il picnic artistico e la scultura formativa.

“Quest’anno con il tour festival – racconta il co-organizzatore Pierpaolo Fabrizio – abbiamo posto l’accento sulle trasformazioni della città nel tempo, quelle dei quartieri ma anche quelle storiche ed economiche; il nostro obiettivo è quello di avventurarci insieme, distanti ma vicini, in viaggi di prossimità”.

Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.