Come indossare al meglio T-shirt da uomo

Le T-shirt sono un classico ormai intramontabile, che da anni riempie gli armadi di tutto il mondo.

Nonostante le tendenze cambiano di anno in anno, questo capo d’abbigliamento non smette mai di piacere e soprattutto di essere indossato. È davvero molto versatile ed apprezzato, proprio perché in base alla piega che si vuole far prendere al proprio outfit, si trova sempre il modello giusto. Un maglietta come questa infatti, se indossata con stile e con i giusti accessori, può dare sicuramente un impatto notevole e ricco di eleganza. Il segreto sta sempre nel seguire il proprio stile.

Ovviamente, indossare questa maglia non è semplice come si pensa, infatti, si rischia di essere troppo semplici in alcune occasioni, ragion per cui, ci sono dei piccoli segreti da seguire per poi dare quel tocco di classe. Sembra qualcosa di veramente poco importante ma in realtà, la differenza si nota ed anche molto. Una piccola accortezza da seguire, è quella di, in caso di occasioni eleganti, abbinare una T-shirt uomo con una giacca ed un pantalone classico. In questo modo si manterrà l’eleganza nonostante la versatilità del capo d’abbigliamento in questione.

Quello appena citato è ovviamente un evergreen

solitamente però, è considerato come un abbinamento da accostare solo agli uomini più giovani. Non è per nulla così, dato che lo stile non ha mai età. La T-shirt dunque, può essere una valida alternativa alla camicia, in modo tale da non sentirsi compressi durante le proprie attività e soprattutto, durante una giornata calda di lavoro. Se si vuole però mantenere uno stile ricercato, la maglia dovrà essere sempre accollata, con uno scollo tondo e con dei colori neutri. Le tinte chiare, solitamente con un velo di abbronzatura sono l’ideale per un outfit casual ma allo stesso tempo di stile.

La casa di moda milanese Boggi, offre una vasta gamma di prodotti in questione, si va infatti dalle classiche T-shirt, fino ad arrivare a quelle più particolari in lino. Le colorazioni sono molte ed ovviamente, non mancano quelle neutre per poter abbinare il proprio capo d’abbigliamento in qualsiasi occasione. Nel caso in cui però in estate, dovesse capitare che c’è una giornata un po’ più fresca, allora si potrà anche optare ad esempio, per una T-shirt a manica lunga. Anche in questo caso, se abbinata con attenzione, l’effetto è davvero raffinato e di classe.

Ovviamente il nero è un colore che sta bene su tutto ma non bisogna dimenticare che durante il periodo estivo, è bene variare anche con altre tipologie di colori, che garantiscono comunque un ottimo effetto ed un look davvero trendy.