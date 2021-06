La saga firmata da Andrea Barricelli

L’Associazione SenzaBarcode è lieta di annunciare la pubblicazione, nella propria collana editoriale, di due libri ad opera di Andrea Barricelli.

Andrea Barricelli è nato a Roma nel 1990 ed intraprende la professione di avvocato, oltre ad esercitare nel tempo libero due delle sue più grandi passioni: la scrittura e la storia, materia di un suo seguitissimo podcast sulla Webradio dell’Associazione, “Ti racconto una storia“.

Editi da CTL Editore

I due romanzi sono parte di una trilogia in itinere e si intitolano “Dominio e Ribellione” ed “Equilibrio e Cambiamento”; con essi Andrea ci trasporta in un futuro non troppo lontano nel quale l’umanità, regredita al Medioevo a causa di un devastante conflitto nucleare, si è divisa in due fazioni mortalmente nemiche, che combattono per assicurarsi il predominio l’una sull’altra; il conflitto, inoltre, si svolge attorno alla leggenda secondo la quale, da qualche parte sulla Terra, sia raccolto lo spirito stesso del mondo, che consentirebbe al suo possessore di trionfare una volta per tutte nel conflitto. Attorno alla guerra ed alla leggenda si snodano le vicende personali di molti personaggi, fra cui due amici inseparabili, i veri protagonisti delle due opere.

Entrambi i libri, editi dalla CTL Editore, sono acquistabili sul sito dell’Associazione e della Casa Editrice al prezzo di € 15,00 ciascuno.