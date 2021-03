Focus profumi femminili: Armani

Il marchio Armani è la stella polare nel campo della moda e dei profumi. L’orgoglio di indossare un gioiello.

Per molti appassionati acquistare un profumo Giorgio Armani vuol dire regalarsi un vero e proprio gioiello da indossare con orgoglio. Il marchio Armani è dunque da sempre uno dei più amati dalle donne per quanto riguarda i profumi femminili. Alcuni, come My Way, stanno conquistando un successo planetario. Si tratta di un profumo definito planetario dal brand grazie all’incontro di ingredienti provenienti da tutto il mondo. A partire dal bergamotto dolcemente agrumato in combinazione con il fiore d’arancio dell’Egitto. Quindi si sprigionerà l’ammaliante profumo dei fiori bianchi, tra i quali si riconoscono il profondo e inebriante gelsomino e la tuberosa raccolta in India. Il finale sensuale arriva su un’onda di caldo legno di cedro, muschio bianco e vaniglia del Madagascar.

Uno dei più amati in assoluto di questo brand è Armani Sì. Un profumo che è la definizione perfetta dell’essenza del buon gusto italiano. Il profumo è stato creato per tutte le rappresentanti eleganti e carismatiche del gentil sesso. Il profumo si apre con o, i toni dolci del ribes nero che hanno una grande intensità, contrastata dalla fresia e dalla rosa. Questa esperienza olfattiva perfetta, capace di risvegliare tutti i tuoi sensi, sarà poi completata dall’aroma legnoso dell’ambroxan, del patchouli e della vaniglia calda presenti nel fondo del profumo.

Code Absolu, invece, è un profumo sensuale, elegante e profondo reso audace dall’inaspettato accordo Rum

Le note di fondo della Mirra si combinano con l’aroma irresistibile della vaniglia, mentre la fava tonka, firma olfattiva di Code, dona sensualità alla fragranza. Una nuova eau de parfum racchiusa in un prezioso flacone dorato ispirato alla fascia Tuxedo dello smoking Armani. Una vera e propria arma di seduzione.

Il profumo Light di Gioia è una fragranza floreale e legnosa che cattura la pienezza dell’ora d’oro, quando il sole è ancora radioso, caldo e carezzevole. Scopri la coppia scintillante di Jasmine & Gardenia sfaccettata da un coinvolgente accordo legnoso. Light di Gioia, la fragranza femminile di Giorgio Armani, è un omaggio all’ora d’oro; il momento della giornata in cui il sole tramonta e la luce, ancora radiosa, diventa morbida e calda, lasciando dietro di sé splendide ombre. Light di Gioia inizia con una vivace nota verde di bergamotto italiano ed è seguita da uno spumeggiante duo di Jasmine e Gardenia.

Le note coinvolgenti di un accordo legnoso luminoso accrescono questa radiosa fragranza gioiosa

Con linee curve, ispirate alle forme della natura, il design della bottiglia pura e organica è una moderna incarnazione della visione di eleganza essenziale di Giorgio Armani, facendo riferimento alla ricerca della femminilità contemporanea e autentica che lo ispira.

Chiudiamo con Armani Sky di Gioia che si apre con un delicato profumo di dolce litchi e pera. Quindi, le note inebrianti delle peonie rosa e delle rose stupefacenti toccheranno il tuo cuore. Nel fondo della composizione fragrante, gli accordi vibranti di cedro, mora e muschio bianco ti solleticano le narici.