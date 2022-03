Edoardo IV, re York

Edoardo nasce il 28 aprile 1442 a Rouen, in Normandia, figlio di Riccardo di York e Cecilia Neville. Sarà Edoardo IV.

Durante la sua infanzia la Francia sconfigge l’Inghilterra nella Guerra dei Cent’anni e nel 1453 il padre, sfruttando la malattia che colpisce re Enrico VI, prende di fatto il controllo del Paese. Nell’ottobre di quell’anno tuttavia nasce il primo figlio del re, noto come Edoardo di Westminster, figura attorno alla quale si coalizzano tutti quei nobili inglesi avversari della casata York e parteggiano invece per la casata Lancaster.

È, di fatto, l’inizio della Guerra delle Due Rose, alla quale il nostro Edoardo prende ben presto parte in prima persona.

Nel 1460, a Northampton le forze York, sconfiggono quelle dei Lancaster, catturando lo stesso re Enrico VI. In seguito a tale vittoria, gli York acconsentono a lasciare per il momento la corona ad Enrico, ma gli fanno firmare un trattato che legittima la successione al trono inglese della propria casata alla morte dello stesso. Il trattato, che di fatto esclude dalla successione Edoardo di Westminster, figlio e legittimo erede di Enrico, causa nuove sollevazioni da parte dei Lancaster, che gli York provano a reprimere. Il 30 dicembre 1460, tuttavia, il padre di Edoardo ma anche il conte di Salisbury, membri di spicco della casata, vengono sconfitti ed uccisi in battaglia a Wakefield, lasciando Edoardo a capo della fazione.

Il 2 febbraio 1461 Edoardo ottiene una grande vittoria a Mortimer’s Cross, ma pochi giorni dopo gli York subiscono un’altra sconfitta ed i Lancaster riguadagnano il possesso di Enrico VI

Il campo è pronto per lo scontro conclusivo, almeno per ora fra le due fazioni, che avviene il 29 marzo a Towton: la vittoria, che appartiene agli York, è semplicemente schiacciante e lascia di fatto Edoardo nel pieno controllo del Paese, tant’è che di lì a poco si fa incoronare con il nome Edoardo IV d’Inghilterra.

Nel 1464, il re prende una decisione che sconcerta molti dei suoi consiglieri ed alleati, sposando in segreto Elisabetta Woodville, già madre di due figli e vedova di un nobile della fazione Lancaster morto a Towton. La decisione fa in particolare infuriare Richard Neville, conte di Warwick, uno dei più stretti alleati di Edoardo, che teme in particolare che la sua famiglia perda influenza a corte a vantaggio dei numerosi parenti ancora in vita della nuova regina. Gli screzi con i Neville aumentano quando nel 1467 Edoardo licenzia il suo Lord Cancelliere ed Arcivescovo di York, George Neville, fratello di Richard; ben presto si arriva alla ribellione aperta dei Warwick, ma anche di Giorgio, duca di Clarence e fratello minore di Edoardo. L’esercito reale viene sconfitto a Edgecote Moor il 26 luglio 1469 ed Edoardo fatto prigioniero.

Il re riesce tuttavia a tornare libero a causa dello scarso supporto interno dei rivali

ma nel 1470 Warwick e Clarence trovano l’alleanza nientemeno che della Francia e riescono a radunare un esercito di grandi dimensioni, costringendo Edoardo alla fuga e restaurando sul trono Enrico VI. La restaurazione è però di breve durata, giacché l’anno successivo Edoardo sbarca nel nord del Paese, prende York e marcia su Londra, che cade nuovamente di fronte alle sue truppe. Il nostro prende allora di nuovo prigioniero Enrico VI e, stavolta, lo imprigiona nella Torre di Londra, dove morirà poco dopo, probabilmente per ordine di Edoardo stesso. Sempre nel 1471 i Lancaster subiscono due gravi sconfitte a Barnet e Tewkesbury, nelle quali trovano la morte Warwick, ma anche Edoardo di Westminster, figlio ed erede come detto di Enrico VI.

Nel 1475, dopo aver sedato un’ultima rivolta Lancaster, Edoardo si sente sufficientemente al sicuro sul trono per invadere la Francia, in un breve conflitto che vede i francesi pagare profumatamente l’esercito inglese per tornarsene in patria

nel 1478 Edoardo fa compilare il Libro Nero, una dettagliata revisione delle finanze inglesi, delle entrate e delle uscite, che verrà utilizzato dai suoi successori per almeno un secolo, stando a quanto sappiamo. Nello stesso anno, sospettandolo di coinvolgimento in una congiura fallita, Edoardo manda a morte il fratello Giorgio, duca di Clarence, che come abbiamo detto lo aveva del resto combattuto spesso e volentieri. Negli ultimi anni del suo regno, a quanto ci viene detto, Edoardo si trasforma dal grande guerriero che era stato in un amante del lusso, dei bagordi, del cibo e del vino: muore il 9 aprile 1483, forse per un colpo apoplettico o un infarto, anche se qualcuno suggerisce venga avvelenato.