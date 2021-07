Brucia, la silloge poetica di Laura Mancini

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Quello che campeggia nella copertina di “Brucia”, curata dalla stessa autrice, è un cuore infiammato dalla passione e dall’ardore per la vita, sempre al limite tra la possibilità di fare luce a un’esistenza ed il rischio di consumarla.

Costanza Cerrotta , che ha curato la prima presentazione online , in diretta Instagram sul suo canale “Il club del lettore di Capri” ha evidenziato, invece, la tendenza ad ambientare ed esternare molte delle emozioni e delle riflessioni nella notte.

Come sottolinea la bella prefazione a cura di Barbara Simona Gottardi , ritorna nei versi sciolti delle poesie moderne di Laura Mancini l’elemento dell’acqua.

Quest’opera è la prima interamente dedicata ai componimenti poetici dell’autrice e mostra, rispetto agli esperimenti del passato, una maggior maturità e libertà espressiva. Amore, fede, illusione sono al centro dell’ispirazione di Laura che parte spesso dagli elementi della natura e del paesaggio che la circondano per indagare, poi, nel proprio animo .

