Idee per ricette e bevande allo zenzero. Scopriamo quali sono i cibi e i cocktail più gustosi in cui utilizzare questa radice

Lo zenzero ha origini orientali ma le proprietà delle sue radici fresche o essicate sono da tempo molto conosciute anche in Italia. Chef e mixologist amano inserire questa pianta erbacea nelle loro ricette originali. Da millenni lo si usa come condimento di pietanze salate e dolci. Tra le migliori ricette arricchite con lo zenzero ci sono:

gli strozzapreti con gamberi e seppie,

il riso con gamberi,

il filetto di salmone gratinato,

l’orata con zucchine,

gli straccetti di pollo oppure gli spiedini di pollo.

Come avrete intuito, pollo e gamberi sono tra le materie prime che meglio si abbinano con il gusto piccante e deciso della radice dello zenzero. Ma non mancano tanti dolci e ricette di biscotti e crostate che ricorrono a questo ingrediente per dare un tocco di personalità. Spesso inserire lo zenzero serve ad attenuare la dolcezza eccessiva.

I cocktail e le bevande allo zenzero

La radice di zenzero è perfetta anche per conferire un gusto secco e pungente ai cocktail. Nel mio articolo pubblicato su CandyValentino.it vi propongo delle soluzioni per varianti analcoliche. Per chi invece non vuole rinunciare all’alcool, non esistono solo ginger beer e ginger ale. Lo zenzero infatti si può utilizzare per aggiungere freschezza anche in molti cocktail, non solo come guarnizione a mo’ di fettina in cima al drink. Alcuni esempi sono:

il Moscow Mule (vodka, ginger beer, lime, foglie di menta),

il London Mule (rispetto al primo, sostituisce la vodka con il gin),

lo Shirley Temple (sciroppo di granatina, ginger ale, succo fresco di limone),

il Dark’n’ Stormy (ginger beer, rum scuro),

El Diablo (ginger beer, tequila, succo di lime, vino rosso).

Per chi non vuole ricorrere a gingere ale o ginger beer per la preparazione di bevande allo zenzero, c’è una novità. In Italia è arrivato da poco un altro ingrediente perfetto per questi cocktail. Ne parlo con l’ideatore Dimitri Oosterlynck in un’intervista a Il gusto con Candy Valentino.

Ascolta