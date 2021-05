I passi per costituire una Associazione

Costituire una Associazione è relativamente semplice, ma quali sono i passaggi e i costi da affrontare?

Costituire una Associazione, in definitiva, non è poi così difficile. Un atto costitutivo, uno statuto e un codice fiscale ed è fatta, o quasi. Prima è necessario capire che tipo di ente vogliamo creare, stabilire gli obbiettivi e le finalità. Conoscere il cuore e le regole che la reggono e ovviamente aver chiari gli oneri e gli onori di ogni posizione.

Con l’avvocato Luca Concilio ci siamo già trovati a parlare di terzo settore, e nello specifico della riforma che è prossima e del registro unico nazionale RUNTS. In quell’occasione abbiamo suscitato più di una domanda dai nostri ascoltatori. Ho chiesto quindi al nostro esperto di non profit e mondo associativo di poter tornare a parlarne e, con entusiasmo, ha subito accettato. Quindi cominciamo proprio da come costituire una Associazione.

Nel podcast che trovate a fondo pagina l’avvocato riesce a dettagliare ogni prima fase necessaria

Spiega come in alcuni casi sono sufficienti tre persone per stilare l’Atto Costitutivo in altri le persone devono essere sette. Concilio illustra l’importanza di strutturare con estrema chiarezza lo Statuto, che rappresenta poi il pilastro sul quale si regge tutta la struttura associativa. E altresì importante stabilire con chiarezza competenze e obiettivi e prestare molta attenzione agli aspetti giuridici. Per questo è altamente sconsigliato un mero copia incolla di uno statuto preconfezionato è trovato su internet, ma è necessario affidarsi a qualcuno in grado di guidarci nelle varie scelte.

La fase successiva è sicuramente quella di rivolgersi all’Agenzia dell’entrate per ottenere il codice fiscale e successivamente depositare i documenti. Per quanto riguarda i costi di ogni adempimento molto cambia in base alle scelte iniziali proprio sulla tipologia di Associazione e sul persone coinvolte.

Costituire una Associazione in vista della riforma è avventato? È meglio aspettare? Quali sono i costi da sostenere?

