Quali film sono usciti nel 2001?

Il 2001 è stato un’anno ricco di eventi. Dalle grandi invenzioni alle grandi tragedie. Come ha reagito il cinema?

Esce nel mercato il primo iPod, nasce Wikipedia, George W. Bush diventa presidente degli Stati Uniti, ci fu il G8 a Genova e, soprattutto, avvenne l’attentato alle Torri Gemelle l’11 settembre.

Scopriamo insieme le pellicole uscite in quell’anno.

Il diario di Bridget Jones. La commedia romantica che ha lanciato Renée Zellweger ebbe un ottimo successo (con un incasso di 280 milioni di dollari e due sequel). La storia, ispirata al romanzo Orgoglio e pregiudizio, racconta la vita, in tono umoristico, di una trentenne inglese che trova il suo posto nel mondo, nonostante gli ostacoli.

Gosford Park. Il giallo con un ricco cast di attori inglesi (Michael Gambon, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas, Tom Hollander e Helen Mirren) ottenne numerosi riconoscimenti (Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale e Golden Globe per la miglior regia). Questo film è stato tra le ispirazioni del recente successo Knives Out – Cena con delitto.

Harry Potter e la pietra filosofale. L’opera di Chris Columbus, oltre a lanciare Emma Watson, Daniel Radcliffe, ha dato origine ad uno dei franchise più influenti degli ultimi anni. Il film ha incassato più di 974 milioni di dollari al botteghino mondiale, è stato inoltre candidato a diversi premi, tra i quali gli Oscar per la migliore colonna sonora, migliore scenografia e migliori costumi.

L’Uomo che sussurrava alle cineprese nel 2001

La città incantata. Il capolavoro d’animazione di Hayao Miyazaki che ha fatto riscoprire in tutto il mondo l’animazione giapponese. Vinse l’Orso d’Oro alla cinquantaduesima edizione del festival internazionale del cinema di Berlino e (caso finora unico nella storia degli anime) l’Oscar per il miglior film d’animazione nel 2003.

Le fate ignoranti. La pellicola che ha lanciato l’autore Ferzan Özpetek è un prodotto che fece discutere per le tematiche trattate (nuove per il cinema italiano) e per l’ottima qualità (sia nella regia che nelle prove di Stefano Accorsi e Margherita Buy). Questo film è stato riconosciuto come d’interesse culturale nazionale dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo italiano.

L’ultimo bacio. Dramma romantico che ha lanciato sulla scena internazionale Gabriele Muccino, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Giovanna Mezzogiorno e Claudio Santamaria. La pellicola ha vinto numerosi premi (fra cui il David per la miglior regia), ha ottenuto un sequel (Baciami ancora) ed un remake americano (Tha Last Kiss).

I Tenenbaum. Il capolavoro di Wes Anderson (che ha lanciato il regista a livello globale) presente un cast stellare (Gene Hackman; Anjelica Huston; Ben Stiller; Gwyneth Paltrow; Luke Wilson; Owen Wilson e Bill Murray) ed uno stile unico che ha caratterizzato tutta la filmografia del regista.

Un’anno ricco di eventi

Donnie Darko. Complesso cult movie che ancora oggi fa discutere. Nel cast i giovanissimi Jake e Maggie Gyllenhaal. Nel 2008 la rivista Empire lo inserì al 53º posto nella lista dei 500 migliori film della storia.

Mulholland Drive. Il capolavoro di David Lynch (inizialmente previsto come una serie televisiva) ha ottenuto in poco tempo moltissimi riconoscimenti ed elogi da parte di critici e storici del cinema. Nel cast una giovanissima Naomi Watts.

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello. Primo capitolo di una delle trilogie più influenti ed importanti della storia del cinema. Ottenne vari riconoscimenti tra cui 4 premi Oscar su 13 candidature; incassò oltre 871 milioni di dollari e fu il secondo film con il maggior incasso del 2001 dopo Harry Potter e la Pietra Filosofale, nonché il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema.

Altre importanti pellicole che sono uscite nel 2001

A.I. – Intelligenza Artificiale (opera di Steven Spielberg basata su un soggetto di Stanley Kubrick); Black Hawk Down di Ridley Scott; Blow con Johnny Depp e Penelope Cruz; il primo capitolo della saga di Fast & Furious; A Beautiful Mind di Ron Howard; La maledizione dello scorpione di giada di Woody Allen; i capolavori d’animazione Monsters & Co.e Shrek; il musical Moulin Rouge; Ocean’s Eleven con un super-cast; Vanilla Sky con Tom Cruise e Zoolander con Ben Stiller.

Ascolta Scopriamo quali film sono usciti nel 2001