Cosa significa noleggiare un’auto a lungo termine?

Come funziona e perché conviene noleggiare un’auto a lungo termine. In prossimità dell’estate, tocca fare i conti con le spese affrontate durante l’anno.

Tra la casa, gli extra e le auto da mantenere, spesso è necessario rinunciare alla vacanza dei propri sogni per rientrare nei costi. Ma, dovendo scegliere, quale “rubinetto” converrebbe chiudere? Come allentare lo sperpero di banconote?Una buona soluzione, senza storcere troppo il naso ma fidandosi dell’innegabile convenienza, è il noleggio a lungo termine di un’auto in sostituzione dell’acquisto. Dimenticatevi i costi eccessivi e le scadenze annuali per il mantenimento del veicolo: l’unico pensiero che avrete sarà quello di mettervi al volante e guidare seguendo l’orizzonte.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Scegliere il noleggio a lungo termine significa ricorrere alla più conveniente formula alternativa alla proprietà. Pensare di possedere una macchina tutta per sé, e per tutto il tempo desiderato, è certamente una bella sensazione. Ma guidare un’auto senza il terrore dei salassi economici, certamente ci fa godere di più il viaggio.

Il noleggio del veicolo viene effettuato a fronte di un canone fisso. L’importo è determinato in base alla durata del contratto, al chilometraggio e a tutti gli eventuali servizi richiesti.

Zero spese extra, massima tranquillità. Ottimi presupposti per partite in vacanza sereni, insomma.

I vantaggi del noleggio lungo termine

Chi si affida al noleggio lungo termine accede a una lunga serie di vantaggi davvero senza paragoni.

Innanzitutto, è esente da tutte le incombenza tipiche dell’acquisto o del leasing. Un bel sospiro di sollievo, che fa iniziare nel modo migliore una qualsiasi avventura su strada.

Non è richiesto alcun investimento finanziario obbligatorio. Il cliente, inoltre, non deve preoccuparsi della vendita dell’auto già in suo possesso, che può avvenire contestualmente alla stipula del contratto di noleggio lungo termine. E mantenere le spese sotto controllo questa volta è possibile grazie al canone costante per tutta la durata del servizio. La sicurezza dei veicolo, poi, è sempre garantita.

Non sono contemplate perdite di tempo per cavilli burocratici o commerciali. Ma non solo: la massima flessibilità del servizio a noleggio offre la possibilità di riadeguare nel tempo il canone in base all’effettiva percorrenza. Nessuno spreco, tutto è sempre sotto controllo!

Ma la caratteristica che rende essenzialmente unico il noleggio auto a lungo termine è la semplicità. In un mondo che richiede tempi stretti, reattività e frenesia, almeno quando si tratta della nostra auto sapere di poter fare e meno di una buona dose di stress ripaga da tutta la negatività accumulata giornalmente.

Per citare ancora un paio di caratteristiche esclusive del noleggio a lungo termine, un unico canone mensile fisso, che comprende copertura assicurativa, bollo e tutti i servizi correlati, e l’intera gestione del veicolo è affidata alla società di noleggio, contattabile tramite un numero verde.

Servizi del noleggio lungo termine: ecco perché conviene rispetto all’acquisto della vettura. I principali servizi che si posso includere nel canone del noleggio lungo termine sono:

la valutazione del proprio veicolo usato contestualmente all’offerta di noleggio;

la preassegnazione dell’auto in attesa dell’arrivo del mezzo prescelto;

il bollo auto, la messa su strada e tutte le tasse a carico del noleggiatore;

l’assicurazione integrale con franchigia, PAI inclusa;

la manutenzione ordinaria e straordinaria;

la presa e la riconsegna del mezzo per effettuare le manutenzioni;

un’assistenza stradale garantita 24h24, in tutti i giorni dell’anno;

il servizio pneumatici neve, con montaggio e stoccaggio degli pneumatici presso i gommisti;

la distribuzione capillare di gommisti e officine convenzionati in tutto il territorio nazionale;

la possibilità di utilizzare una vettura sostitutiva di differenti categorie;

le tessere carburante per controllare al meglio le spese;

la gestione delle rinotifiche delle multe;

su richiesta, avvisi SMS per ricordare di effettuare i tagliandi o sostituire le gomme stagionali;

una fatturazione mensile personalizzata.

Cosa aspettare a scegliere il noleggio a lungo termine? Le vacanze vi aspettano: assaporate il vostro viaggio fin da ora, e correte scegliere l’auto che vi porterà in giro per il mondo senza chiedervi troppi oneri in cambio.