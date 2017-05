Colloqui tanti ma nessun lavoro: vi racconto la mia storia

Quasi 100 colloqui effettuati, pochi dei quali, per lavori degni di questo nome. Se il lavoro nobilita, il non lavoro cosa fa all’uomo?

Dopo 8 anni e molti colloqui andati a buon fine nel 2007 decido senza troppi pensieri, di lasciare il cosiddetto posto fisso per tentare l’avventura in un’attività indipendente. Le prospettive ci sono, tutte: possibilità economiche e una socia-amica con cui iniziare, oltre ovviamente a tanto entusiasmo. Sono pronta a lanciarmi in questa impresa, quando una serie di contrattempi mi costringe ad accantonare il progetto. Non avevo fatto i conti con la crisi.

Non mi scoraggio e mi riaffaccio nell’insidioso mondo del lavoro effettuando colloqui a rotta di collo. Inizio una serie infinita di contratti particolari che mi consentono di fare programmi non molto esaltanti per il futuro e al massimo per le successive 2 settimane. Nonostante i primi ostacoli il mio innato ottimismo mi porta a pensare che troverò la mia strada e quel famoso posto nel mondo di cui tutti parlano e che ancora sento di non aver trovato.

Mi voglio sentire al passo coi tempi così decido di iscrivermi ad un paio di corsi a pagamento: uno sull’organizzazione di eventi e l’altro sul giornalismo sportivo. “Impara l’arte e mettila da parte, mi dico, tutto tornerà utile”. Nel 2009 trovo lavoro presso una società di eventi, settore vendite. Sono entusiasta: ho appena terminato un corso a tema e già ho un lavoro che mi aspetta! Forse non è vero che il settore del lavoro è diventato così spietato.

Dopo meno di 6 mesi il mio entusiasmo subisce una brutta batosta, ho ottenuto un contratto a progetto e lo sfruttamento è sempre dietro l’angolo.

Decido di licenziarmi e provare a cercare di meglio. Ho tanta esperienza e parlo bene l’inglese non avrò difficoltà mi dico, così eccomi ancora alla ricerca. Trovo un altro lavoro sempre a progetto, sempre nel settore delle vendite. Attività neanche a dirlo, sottopagata. Si tratta di una piccola società che vende servizi di segreteria virtuale. Idea innovativa ma purtroppo non così molto di impatto. L’azienda è in crisi e inizio nuovamente a guardami intorno.

Si ripresenta alla mia porta il mio vecchio datore di lavoro -società di eventi- e io vulnerabile come non mai, dopo l’ennesimo assurdo colloquio decido di dargli un’altra chance e torno a farmi le ossa nel fantastico e sfavillante settore degli eventi. Tra matrimoni e meeting aziendali, il contratto con la famigerata azienda giunge al termine due anni e mezzo più tardi quando la Direzione decide di ridurre il personale e mandare a casa me e altri colleghi.

Arriva il 2013 e da quell’anno ad oggi i contratti più duraturi li ottengo in una multinazionale americana, che mi convoca per ben due sostituzioni (in due anni diversi) che sommate tra loro sono meno di 12 mesi.

Terminate quelle brevi ma intense esperienze neanche a dirlo, mi viene riproposto un lavoro nelle vendite. Nessuno stipendio fisso mi dicono al colloquio, come a dire “per carità è così fuori moda”, ma mi promettono alte provvigioni. Il fatto che puntualmente vengono ritrattate è irrilevante per loro.

Nel frattempo per non scoraggiarmi torno a fare la promoter nei week end, la baby sitter nei pomeriggi e la cat sitter a serate alterne.

Il mio CV inizia ad essere troppo carico di esperienze cosa che mi fanno notare puntualmente ad ogni colloquio. Se a 20 anni la domanda ricorrente era “Come mai ha avuto così poche esperienze di lavoro”? a 40 è diventata “Come mai ha cambiato così tanti lavori negli ultimi anni”?

In entrambi i casi avrei voluto rispondere “ma da quale pianeta venite”? Alla prossima assurda proposta però sono pronta a rispondere “vi farò sapere”! Sbattendo la porta dietro di me con grande soddisfazione.