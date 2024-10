Autori al centro è la guida definitiva per promuovere il proprio libro

“Autori al centro” di Sheyla Bobba: un supporto indispensabile per gli autori emergenti, oggi prenotabile direttamente via email.

In un mercato editoriale sempre più competitivo, la visibilità diventa la chiave del successo per ogni autore emergente. “Autori al centro: dalla scrittura alla promozione, come farsi notare nel mercato editoriale” edito da SBS Edizioni è la nuova guida di Sheyla Bobba, pensata appositamente per chi vuole trasformare il proprio talento letterario in una carriera solida e duratura. Il libro sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali e in libreria dal 9 novembre, ma è già ordinabile oggi stesso scrivendo a info@sbsedizioni.it.

Il successo di un libro non dipende solo dalla qualità della scrittura, ma anche dalla capacità dell’autore di promuoverlo efficacemente. Con “Autori al centro”, Sheyla Bobba mette a disposizione anni di esperienza nell’ambito della comunicazione e dell’editoria, offrendo strumenti concreti per affrontare con successo le sfide del mondo editoriale. Questa guida pratica aiuta gli autori a comprendere come presentare il proprio manoscritto, sviluppare una strategia di promozione efficace e costruire un brand personale solido e riconoscibile.

Promozione e visibilità: le chiavi per il successo

Il mercato editoriale è spesso difficile da affrontare per chi è agli inizi: migliaia di nuovi libri vengono pubblicati ogni giorno, rendendo complesso emergere tra la folla. Questo libro fornisce una panoramica dettagliata delle tecniche di promozione che ogni autore emergente dovrebbe padroneggiare per ottenere visibilità. Si affrontano temi come l’importanza di costruire una presenza online coerente, l’utilizzo dei canali digitali per promuovere il proprio lavoro e la necessità di stabilire relazioni strategiche con editori, giornalisti e influencer.

“Autori al centro” è pensato per essere una risorsa pratica e accessibile, adatta sia agli autori alle prime armi sia a chi ha già avuto alcune esperienze di pubblicazione e vuole ottimizzare i propri sforzi promozionali. La guida non si limita a fornire informazioni teoriche: offre esercizi, esempi pratici e strategie attuabili per creare un’identità pubblica forte, costruire una rete di contatti utile e gestire in modo efficace la propria promozione.

Con un tono coinvolgente e un approccio orientato all’azione, Sheyla Bobba, editore e promotore di SBS, fondatrice del magazine senzabarcode.it e dell’omonima webradio, invita gli autori a prendere il controllo del proprio percorso editoriale.

Disponibile dal 9 novembre: non perdere l’opportunità di ordinare subito

Il libro sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in libreria dal 9 novembre, ma è già possibile prenotarlo scrivendo a info@sbsedizioni.it. Non lasciate che il vostro talento resti nell’ombra: “Autori al centro” è la guida che ogni scrittore emergente dovrebbe avere per trasformare la propria passione in una carriera di successo.