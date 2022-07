L’uguaglianza del lavoro al MAXXI

Verrà presentata lunedì 18 luglio, presso il MAXXI di Roma, l’iniziativa L’uguaglianza del lavoro, organizzata dalla Regione Lazio.

L’uguaglianza del lavoro si terrà in occasione della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro – istituita con la legge regionale n. 7 del 2021 sulla parità salariale. L’evento, infatti, prosegue il percorso tracciato da Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio, promotrice della legge e di molte iniziative colte al sostegno e alla valorizzazione delle competenze delle donne.

“L’Inps conferma disparità del 25% tra retribuzione media maschile e femminile, gap che porta le donne a rinunciare al proprio lavoro in favore di quello del papà in presenza di figli. Con la legge regionale 7/2021 sulla parità salariale e la promozione del lavoro qualità e stabile delle donne, che ha reso il Lazio un’eccellenza sotto il profilo delle politiche di genere e pari opportunità, vogliamo cambiare questa tendenza – dichiara la Mattia –; lunedì sarà l’occasione per fare un primo bilancio, a un anno dall’approvazione in Consiglio regionale, e rilanciare la sfida di declinare la normativa in ogni posto di lavoro, scuola, famiglia. Lo faremo insieme a tante compagne di viaggio che, in molti casi, hanno contributo ad arricchire il testo: una rete di donne qualificate, rappresentanti di categorie e mondi produttivi, ricercatrici, amministratrici, ecc. per guardare a un futuro del mercato del lavoro con coraggio”.

Tanti gli interventi previsti all’interno delle tre tavole rotonde che animeranno la giornata. Si passerà infatti dal primo panel “Leadership, rappresentanza e democrazia” a quello dedicato alla “Cultura paritaria del lavoro”, fino a “Tempi e spazi delle città, l’amministrazione pubblica oltre il tetto di cristallo”.

La testimonial dell’evento sarà la celebre attrice ed ex co-conduttrice di Sanremo 2022 Lorena Cesarini che, dopo la battaglia contro il razzismo di cui si è fatta portavoce anche sul palco dell’Ariston, fa sua anche la lotta per le pari opportunità.

A moderare l’evento, invece, sarà la giornalista Maria Lombardi

A livello istituzionale, saranno presenti: Daniele Leodori (Vice Presidente e Assessore Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio); Claudio Di Berardino (Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale della Regione Lazio); Monica Lucarelli (Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Roma Capitale); Marietta Tidei (Presidente XI Commissione Sviluppo economico e Attività produttive, Startup, Commercio, Artigianato, Industria, Tutela dei consumatori, Ricerca e Innovazione del Consiglio Regionale del Lazio); Wanda D’Ercole (Direttrice Generale Regione Lazio).