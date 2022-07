Intervista esclusiva a Reverendo Secret

Dominus è il nuovo singolo del cantautore Reverendo Secret, pubblicato il 29 giugno. SenzaBarcode vi propone un’intervista esclusiva!

Dominus di Reverendo Secret è accompagnato da un arrangiamento Pop esoterico con forte predominanza di sonorità della musica dei giorni nostri e del sound gregoriano, il tutto contornato da melodie e cori presi in prestito dal passato e arricchiti da un beat originale e una chitarra graffiante che lascia spazio a una intensa immaginazione.

Quali sono i pregi e difetti che ti contraddistinguono?

Tra i pregi forse la continuità, il credere nei sogni e amare davvero quando ne vale la pena. Mentre di difetti ne ho tanti ed è impossibile elencarli così… per caso.

Parlaci di “Dominus”, il tuo ultimo singolo

“Dominus” è frutto di una ricerca profonda, un cammino iniziatico tra tarocchi e vangelo, emerge una trasgressione assorbita dalla profondità di chi ascolta. Amanda Archetti ha prodotto e partecipato attivamente al singolo. Per me rappresenta una rivincita importante nei confronti di chi credeva altro di me. Penso di esserci riuscito alla grande.

Cosa ne pensi del mondo della musica attuale?

La musica attuale è diversa dal mio ideale, ma con tante realtà significative a confronto. Ci vorrebbe spazio per chi come me ha voglia di crearsi vetrine… qualcosa forse cambierebbe.

Con chi ti piacerebbe fare un feauturing?

Con chi? Con una cantante bella sensibile e intelligente. Se ci sono candidate fatevi avanti… casting aperti.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Tanti, ma per capirci… lo scopriremo vivendo.

Chi è Reverendo Secret?

Michele Lattanzio, alias Reverendo Secret, nasce il 2 marzo 1978 a Schweinfurt (Germania), ma è pugliese. Attraverso le sue canzoni comunica una profonda visione dell’ignoto in forme surreali e metafisiche. La sua ricerca è incentrata nella particolare formazione interiore ed esoterica ottenuta da uno studio accurato e metodologico di tarocchi, oracoli, fantasmi e leggende. Del tutto personale e mistica è la sua predisposizione verso l’oltre e la sua originalità espressiva e creativa. Con ispirazioni e richiami di enorme pregio, l’artista riesce a comunicare le sue visioni attraverso la poesia, l’interpretazione e la composizione, alle quali conferisce la dottrina millenaria del suo sapere.

Particolare è l’improvvisazione attraverso parole e argomenti con i quali sfida le leggi della materia e dello spirito generando dal nulla capolavori di assoluta grandezza. È un cantante-cantautore eclettico venuto alla ribalta con Italian’s Got Talent 2016, in cui improvvisando canzoni create da parole date a caso dal pubblico, ha impressionato favorevolmente i 4 giudici e la platea fino ad arrivare alla standing ovation.

Cantante-autore, polistrumentista, vanta esperienze musicali italiane ed internazionali web, radio e TV. Repertorio: proprio, italiano folk nazional popolare, leggero italiano ed internazionale di vario tipo alla fine di creare uno spettacolo coinvolgente è importante. Considerato ormai un astro nascente del panorama nazionale e internazionale, genio indiscusso del nostro tempo.

Per seguire Reverendo Secret: Canale YouTube, Instagram, Facebook