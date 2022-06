“The One” è il nuovo singolo di Myky

Disponibile in rotazione radiofonica The One, il nuovo singolo di Myky, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 maggio.

The One è un concentrato di musica pop contagiosamente energica a base di synth che richiamano gli anni ‘80, piena di colore e di vibrazioni spaziali. Il brano è stato prodotto da Angelo Sika, giovane producer della provincia di Napoli che ha già lavorato con Myky per la realizzazione del disco, producendo Free Love, Oxygen e Good Enough.



Spiega l’artista a proposito del brano: “The One fotografa un amore che è incanto, incontro, scoperta dell’altro e di sé. È il completamento di due anime che solo attraverso la comprensione, la connessione, l’abbraccio conseguono la piena espressione del proprio essere: l’uno nel due, il due nell’uno. Essere in due per meglio riconoscere la propria unicità, e vedere due unicità ricomporsi in un’unione”.

Il videoclip di The One ci proietta nel mondo glamour e scintillante dei dancing club, dove però tutto appare sospeso: movimenti e sguardi cristallizzati, come congelati in un attimo senza tempo

Solo il manifestarsi dell’amore di cui si fa espressione la canzone (infatti, il cantante è l’unica figura che resta in movimento) permette alla vita di sbloccarsi, fluire, danzare, in un turbinio di gesti, luci e riflessi che riproducono, nella vita segreta dei locali notturni, un’immagine speculare del turbinio delle emozioni della vita.

Il video è scritto e diretto da Elio Brusco (che ha precedentemente lavorato anche ai videoclip di Free Love ed Oxygen); il corpo di ballo è composto da Marco De Angelis, Thomas Monaco, Eugenio Turturiello, Fabio Di Fraia, Rossella Bruno, Martina Punzone, Alessia Flaminio, Alexsandra Peluso.

Myky Petillo, cantante, cantautore, sognatore, nato in Italia vicino a Napoli sotto il segno zodiacale dei Gemelli

Inizia la sua carriera musicale nella band The Dreamers e con loro raggiunge la fase finale dei Bootcamp di X Factor. Partecipa al talent show Social King su Rai 2 e Rai Gulp e raggiunge il secondo posto. Nel giugno 2018 pubblica il suo primo album di canzoni originali My Key, che contiene 10 brani tra cui Secret, A Day Of Sun, My Friend e Bound To You. L’album è stato presentato in un tour estivo di 34 date in molte città italiane oltre che in eventi rilevanti come: Casa Sanremo (febbraio 2019); RDS (aprile 2019, Milano, RDS Music Marathon); Gulp Music (Rai Gulp). A giugno 2019 Myky pubblica il suo secondo album, MARS, con l’aiuto dei suoi fan che hanno sostenuto attivamente un crowdfunding tramite Musicraiser. Contiene i singoli I Don’t Care, Mars, La Fine (in collaborazione con Mauro Fire e Luca Blindo) e Killer.

Il MARS PLANET Tour ha toccato varie città italiane. Ad agosto 2019 Myky apre il concerto di Luchè nel Jambo Summer Fest. Entrambi gli album vengono presentati ufficialmente al Mondadori Bookstore di Napoli. Nel novembre 2021 pubblica e presenta al Mondadori Bookstore di Napoli il primo volume del suo nuovo progetto musicale: Gemini, che contiene i singoli Stars, Gemini, Free Love e Oxygen. Attualmente sta lavorando al secondo volume di Gemini. The One di Myky è disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 maggio 2022 e in rotazione radiofonica dal 27 maggio.



Facebook | Instagram