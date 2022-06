“Senza te” è il nuovo singolo dei Dharma Music Tribe

In rotazione radiofonica “Senza te”, il nuovo singolo dei Dharma Music Tribe. Un brano pop, rock melodico, con incursioni di elettronica, violini e pianoforte.

Ritmo ballabile e coinvolgente, testo ironico ma profondo, il cui sfondo racconta la vita quotidiana, le pene d’amore, i ricordi di una vecchia storia, la lotta interiore che sfocia nella forza di reagire.

Potente, bellissima e melodiosa la voce di Susanna Regazzi, che intercala la voce maschile come rispondendogli, sfociando in alcuni casi in piacevoli duetti. Il violino in sottofondo racconta la tristezza e la gioia, il pianoforte la speranza, la chitarra elettrica la voglia di andare avanti. Spiega il gruppo a proposito del brano: “Senza di te è tutto più difficile, ma il sole tornerà a sorgere. Life follows its show, even without you…Dharma music tribe, modern angels: nuova musica per una nuova consapevolezza”.

Il video di “Senza te” racconta una storia divertente e dinamica, ma anche poetica e profonda



Il tema è una separazione: non è mai facile abituarsi quando l’amore improvvisamene svanisce.

Un ragazzo, un po’ cresciuto, è così perseguitato dalla tristezza, ben interpretata dal celebre Pierrot del teatro tradizionale, la cui presenza è di certo affine al contesto emotivo rappresentato. Il protagonista non può fare a meno di essere pensieroso e distaccato, anche perché, come se non bastasse, la fortuna non lo assiste: capitano disavventure quotidiane, difficoltà improvvise, situazioni paradossali, ma anche incontri sbiaditi con altre donne, la cui compagnia gli risulta difficile, a volte addirittura grottesca.

Sullo sfondo della storia le immagini divertenti e ironiche del gruppo che suona, nel magico scenario di un tendone da circo (quello del “circo paniko”, celebre compagnia di livello europeo): la donna idealizzata e angelica viene corteggiata da molti pretendenti, ma è difficile da conquistare. Il protagonista ha poi casualmente un incontro speciale e ne rimane folgorato. Dopo qualche brutta figura, qualche evento imbarazzante, finalmente rincontra la ragazza sognata aiutato dal fato: ecco che la sua tristezza, nel voltarsi, sfoggia finalmente un sorriso liberato dalle lacrime. La morale è semplice: l’amore arriva da sé, le difficoltà possono trasformarsi in occasioni.

Dharma Music Tribe è un progetto artistico sperimentale nato nel 2017

Il primo disco, “Seed Peace”, è stato pubblicato nel 2018 con la collaborazione della casa discografica “Top Records” di Milano. L’11 aprile del 2022 è uscito l’ultimo album, “Modern Angels”, un’esperienza musicale eclettica, matura, certamente di grande valore e interesse artistico, caratterizzata dalla fusione di diversi generi: reggae e rock, jazz, musica classica, elettronica e pop. Un viaggio musicale nella psiche, nell’inconscio, nella tradizione, la modernità, nel tempo e oltre il tempo.

Attualmente il gruppo conta con 8 musicisti di grande talento, tra cui anche la cantante lirica bolognese Ilaria Sacchi. Il nuovo disco (disponibile in tutti i portali online) sarà promosso con la collaborazione di un celebre ufficio stampa bolognese, “Red and Blue”, di Marco Stanzani.

Pace, eclettismo, ricerca interiore, vita quotidiana, universalità e coscienza sono i messaggi che i Dharma trasmettono con le loro canzoni. Un progetto nuovo e originale che cresce ogni giorno di più. Ad oggi conta con 7 videoclips, due dischi, molti concerti, ma riserva ancora molte nuove sorprese e proposte per il futuro.

Facebook | Instagram