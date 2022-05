Il Cammino Inglese per Santiago a piedi di Fabrizio Ardito

Una pratica e completa guida per intraprendere il Cammino Inglese per Santiago, di Fabrizio Ardito.

È stata presentata martedì 17 maggio presso il Centro Multimediale interattivo del Turismo spagnolo, al 55 di Piazza di Spagna, la guida di Fabrizio Ardito edita da Ediciclo Editore, ll Cammino Inglese per Santiago a piedi. L’incontro si è svolto alla presenza di Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ente spagnolo del turismo a Roma, l’assessore all’economia della Deputación, Antonio Leira, ed altre personalità, oltre che dello stesso Ardito.

Il Cammino vede ogni anno la massiccia presenza di italiani. Anche se in riferimento al passato biennio è difficile fare stime precise, ovviamente a causa della pandemia da Covid-19, i camminatori italiani erano stati ultimamente oltre il 40% del totale, e stanno rapidamente tornando sulla via De Compostela.

“Attraverso la Galizia da Ferrol a Santiago in 5 tappe” sono le informazioni che Fabrizio Ardito mette a disposizione di quanti volessero intraprendere il Cammino Inglese che risulta essere più dolce e breve. Nella guida troviamo descrizioni particolareggiate itinerari, mappe dettagliate e profili altimetrici molto chiari. Non mancano indicazioni su dove dormire e mangiare.

In quarta di copertina si legge che il Cammino Inglese è un viaggio perfetto per chiunque volesse raggiungere Santiago De Compostela e ha una sola settimana disponibile

In soli cinque giorni è possibile affrontare questo percorso che non presenta, a detta di Fabrizio Ardito, particolari difficoltà. Il Cammino diviene così anche un pretesto per gustare la golosa cucina galiziana con le sue proposte di terre e mare.

La guida scritta da Ardito si presenterà in formato tascabile con brossura di alta qualità ed una copertina quasi impermeabile che garantisce, non solo di potersi muovere lungo il cammino come se l’autore fosse accanto al lettore/camminatore indicando punti critici, attrezzatura e strategie per organizzarsi, ma anche la praticità di tenere in tasca tutte le informazioni in un formato diverso dal digitale e quindi più affine, con molta probabilità, al percorso che si è scelto di intraprendere.Una menzione speciale va proprio al Centro Multimediale Interattivo del Turismo spagnolo, che riesce a proporre un buon programma a quanti sono interessati a visitare e conoscere meglio la Spagna.

ll Cammino Inglese per Santiago a piedi, 112 pagine a € 14.50, Edicilo Editore