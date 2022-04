“Banner Blindness”, il primo disco di Kreky & The Asteroids￼

Su tutte le piattaforme digitali “Banner Blindness” (Romolo Dischi / Pirames International), il primo disco di Kreky & The Asteroids, accompagnato dal singolo “Moonless Sky”.

“Banner Blindness” è l’album di Kreky & The Asteroids, registrato tra il 2018 e il 2021, che alle diverse influenze dei suoi componenti affianca collaborazioni di grande spessore a partire da Roberto Angelini e Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi). È proprio il titolo a spiegare il filo conduttore che lega i brani, un termine preso in prestito dal linguaggio della comunicazione visiva.

La “cecità selettiva” è una reazione inconsapevole che mettiamo in atto per tutelarci dalla sovraesposizione ai messaggi pubblicitari: il nostro cervello attua l’oscuramento involontario di tutto ciò che riconosciamo come superfluo al fine di poter trarre le sole informazioni di cui è alla ricerca. Questa abitudine, può portare però alla perdita di informazioni importanti anche per l’utente stesso.

Rapportato direttamente alla musica, “Banner Blindness“ è un atto di sincerità, dove le chitarre elettriche e l’hammond si esprimono e trovano nuova linfa, discostandosi dalla costante pressione culturale e mediatica che produce principalmente rumore.

Da oggi, inoltre, è in rotazione radiofonica “Moonless Sky”, il nuovo singolo di Kreky & The Asteroids. Un brano in cui si esprime la catarsi come liberazione dalla schizofrenia e dall’oppressione di ciò che è superfluo. La sezione ritmica e il riff martellante sono l’emblema di “Moonless Sky”, caratterizzato da chitarre taglienti, intorno alle quali danzano le diverse melodie del cantato su un tappeto di hammond distorto e riverberato.

I brani contenuti in “Banner Blindness” saranno presentati dal vivo durante il release party che si terrà domenica 24 aprile al Wishlist Club di Roma (Via dei Volsci, 126b – ore 22.30, costo ingresso 5€ con greenpass)

Kreky & The Asteroids nascono a Roma nel 2018. Il progetto affonda le sue radici nel roots rock statunitense, con un particolare occhio a Ryan Adams, Jeff Buckley, Springsteen e i Counting Crows. Dopo aver rilasciato i singoli “Dust” e “Sunflower” pubblicano in anteprima su Repubblica.it il video del brano “Mistakes”. Successivamente firmano con l’etichetta Romolo Dischi e pubblicano il singolo “Spotlights” che raccoglie ottimi consensi.

A settembre 2020 pubblicano il singolo “No Apologies”, seguito a novembre dal brano “Average”, il cui video esce in anteprima sul sito del mensile Rockerilla. Il 22 aprile 2022 esce per Romolo Dischi “Banner Blindness”, il primo album di Kreky & The Asteroids che include collaborazioni con Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi) e Roberto Angelini.

Instagram – Facebook