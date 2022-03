L’ENCI in campo per gli allevamenti in Ucraina

L’Ente Nazionale Cinofilia esprime grande tristezza per quanto sta accadendo, ora sostegno concreto agli allevamenti in Ucraina.

L’ENCI si è subito attivato con i suoi partner per cercare, nel difficilissimo contesto, di sostenere l’allevamento ucraino attraverso forniture di emergenza. A tal proposito, saranno allacciati dei rapporti per rifornire gli allevatori ucraini di cibo e beni di prima necessità al fine di supportare i Kennel Club locali, membri della Fédération Cynologique Internationale, in questo momento di grande difficoltà.ù

Stiamo tentando di attivare canali utili per rifornire gli allevatori di cibo e beni di prima necessità. Ringraziamo le Associazioni Specializzate e tutti i cinofili per la disponibilità a supporto di ogni iniziativa.

Noi tutti che giornalmente abbiamo la fortuna di vivere con i nostri cani una cinofilia che ci unisce in un’unica grande comunità, crediamo in un rapporto di rispetto e amicizia con i Kennel Club della FCI. Auspichiamo che la nostra piccola esperienza di rapporti tra Paesi e culture diverse possa contribuire ed essere di stimolo a iniziative di pace.”

Il Presidente, Dino Muto