Come portare in alto un sito su internet?

Oggi Google conta all’incirca 1.8 miliari di siti web. Emergere in questo mare di domini risulta quindi essere molto difficile e complicato.

Fortunatamente, nulla è lasciato al caso. Esistono infatti strategie e competenze che riescono a far raggiungere ad aziende, liberi professioniste ed e-commerce un ottimo posizionamento online. Partiamo dalle basi.

Cos’è il posizionamento organico

Facciamo un esempio. Cerchi un avvocato su Roma. Entri su Google, inserisci nella barra di ricerca “Avvocato Roma” e apri alcuni dei primi risultati della Serp. Ecco, hai appena dato vita al traffico organico. Possiamo dunque definirlo come il numero di visite su un sito web a seguito di una ricerca. L’esatto opposto del traffico a pagamento ossia le visite che derivano da annunci a pagamento. Google però tende a premiare, posizionandoli più in alto nella Serp, i siti che hanno una mole maggiore di traffico organico. Ma per far si che ciò accada il tuo sito deve essere ottimizzato in tutte le sue componenti.Per fare questo bisogna lavorare sulla Seo.

Cos’è la Seo e perché serve per crescere online

Per Seo si intendono tutte quelle tecniche che hanno come obiettivo l’indicizzazione ed il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca. Le strategie da adottare non sono alla portata di tutti, specialmente per via dei continui aggiornamenti degli algoritmi di Google. Per tale motivo oggi molte aziende hanno la propria agenzia Seo alla quale rivolgersi affinché non si perda traffico organico. Le attività di Seo si basano su un lavoro on page e parallelamente off page. Entrambe si nutrano di contenuti di valore e qualità, interni ed esterni al sito, per essere più attraenti agli occhi di Google.

Trovare le giuste key word per ottimizzare il tuo sito ed i suoi contenuti è il primo passo. Capire a chi rivolgersi e come rivolgersi è la chiave. Più i tuoi contenuti soddisfano efficientemente le richieste degli utenti e maggiore è la possibilità che il tuo sito appaia tra i primi risultati di ricerca. Gli stessi articoli presenti nel sito serviranno per creare un’architettura di link interni fondamentale sia agli utenti che ai motori di ricerca per l’indicizzazione.

La seo off page

La parte off page è composta invece da una serie di attività esterne al tuo sito internet. Parliamo di Link Building, Digital PR e Social Media. Lo scopo di questi servizi è portare traffico sul proprio sito web attraverso link e menzioni esterne. Se gli altri parlano di te perché Google non dovrebbe darti importanza? Anche in questo caso il risultato, a fronte di un attento e preciso lavoro, è la scalata verso il successo. Tra le sopracitate bisogna però prestare particolare attenzione alla Link Building, attività Seo altamente tecnica. Servirsi di backlink è piuttosto difficile e la penalità per un cattivo lavoro è la perdita di posizioni in Serp. Date le circostanze, è preferibile affidarsi ad un’Agenzia Seo specializzata piuttosto che darsi all’improvvisazione.

Perché affidarsi ai professionisti del settore

Chi ha tempo non aspetti tempo! Soprattutto quando si tratta di lavoro e soldi. L’unico alleato che può aiutarti ad incrementare il traffico sul tuo sito, ad avere una maggiore notorietà e autorevolezza è il Seo Specialist. Le attività descritte hanno bisogno di una pianificazione strategica e competenze aggiornate per centrare gli obiettivi prefissati. Vedrai che così l’investimento di oggi verrà ben ricompensato nel futuro.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay