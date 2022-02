Regali creativi per un amante dell’arte

Da sempre l’arte è una delle forme di espressione più stimolante e vasta che ci sia, capace di unire le persone.

Oltre a essere meravigliosa per chi la apprezza, è anche un mezzo per gli artisti per far sentire la propria voce. L’arte può incantare, emozionare, coinvolgere, sorprendere, provocare, sconvolgere. Davanti a un’opera di straordinaria bellezza può anche far piangere. Dalla pittura alla fotografia, dalle arti circensi al cinema, esistono moltissime forme artistiche e svariate tecniche in tutto il mondo.

Ogni cultura si distingue, oltre che per gli usi e i costumi, grazie al modo in cui racconta la sua storia e i suoi concetti in maniera creativa. Chi è attratto da questo universo, non rimarrà deluso nel ricevere in dono un oggetto o un’esperienza inerente al tema. Vediamo insieme alcune proposte interessanti.

Libri tematici

Come sempre, con un buon libro non si sbaglia mai. Per un’idea regalo per Natale o altre occasioni speciali di sicuro effetto, vi basterà recarvi in una libreria ben fornita e farvi consigliare da un libraio esperto.

Sono davvero molti i testi sul tema presenti sul mercato, di ottima fattura e contenuti.

Dalla storia dell’arte, corredata da immagini d’epoca e curiosità, alle raccolte di dipinti di fama mondiale, stampate su carta di alta qualità per rendere al meglio la loro unicità. Per non parlare dell’ampia scelta di biografie. Per chi ama la fotografia ci sono volumi ricchi di stupende fotografie dei più grandi e riconosciuti fotografi mondiali.

Se invece cercate qualcosa di meno impegnativo, potete scegliere un romanzo che abbia come ambientazione una galleria d’arte, o come protagonista un artista.

Film e documentari

Oltre ai libri, un’altra fonte d’interesse per chi vuole conoscere a fondo il mondo dell’arte sono i film e i documentari dedicati ai grandi artisti. Dagli autoritratti, la passione e le sofferenze di Frida Kahlo alla tecnica del dripping e la vita travagliata di Jackson Pollock. Dai colori di Vincent van Gogh ai paesaggi di mare di William Turner, il “pittore della luce“.

Biglietti per mostre

Negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia l’allestimento di mostre e installazioni interattive itineranti. Il biglietto per una di queste esibizioni, o per una più classica mostra di quadri, è sicuramente un’idea regalo vincente. Ogni appassionato d’arte partecipa volentieri a questi eventi.

Tour di Kenny Random

Per un regalo Natale un po’ fuori dal comune, potete optare per una gita a Padova, alla scoperta delle opere di Kenny Random. Questo artista contemporaneo di street art ha disseminato la città di magnifici murales dal forte potere comunicativo ed evocativo. E se siete in perfetta sintonia con la persona a cui avete deciso di regalare questa esperienza, potete accompagnarla e condividere con lei l’avventura. Le opere di Kenny Random sono dislocate tra i vicoli e le strade del centro padovano.

Basterà munirsi di scarpe comode, un po’ di pazienza e spirito d’osservazione per andare alla ricerca dei famosi muri dipinti dal noto autore.