Intervista alla fashion designer Erica Marigliani

Per la nostra rubrica di moda, oggi siamo in compagnia di una talentuosa fashion designer, mia musa ispiratrice che mi ha fatto entrare nel mondo della moda: Erica Marigliani.

Ci farà entrare in questo mondo con la sua ricca esperienza. Erica Marigliani è nata a Terracina, classe 1987, ha il mare come suo elemento chiave: la fluidità, il continuo divenire, i contrasti, la calma e le correnti, riassumono molti tratti del suo essere. Erica è una figura poliedrica: consulente d’immagine, designer, insegnante, Art director.

Creativa e appassionata, guarda il mondo intorno a sé con curiosità e ama raccontare storie attraverso il suo lavoro. Il suo fashion brand, rigorosamente made in Italy, è per donne che vogliono essere sé stesse nella loro essenza. Con materiali preziosi, la mission è rappresentare tutti i significati del femminile: eleganza, sensualità e libertà.

Ciao Erica grazie di voler condividere con noi la tua esperienza nel mondo della moda.

Com’è nata la tua passione?

“Da quando ho memoria la mia passione per la moda è sempre esistita. I miei giochi di bambina consistevano nel giocare con abiti e gioielli di mia nonna mentre gli adulti riposavano. Ho ereditato il dono del disegno da mia madre e ho tantissimi quaderni pieni di figurini che disegnavo mentre ero a lezione alle scuole medie. Ad un certo punto è arrivato anche l’amore per la storia del costume è così ho completato il quadro.

Quello che invece continua ad appassionarmi della moda è che si tratta di un dialogo eterno con un’energia che ci avvolge tutti e che tutti contribuiamo a trasformare”.

Cos’è lo stile per Erica Marigliani?

“Per me lo stile è un carattere. Conoscere bene sè stessi, esprimere la propria essenza e poi raccontare una storia”.

Come nascono le tendenze?

“Le tendenze nascono in tanti modi diversi. Possono essere presentate dalle agenzie di studio tendenza, possono essere inventate dai brand o possono nascere da un gruppo di persone. La cosa importante da capire è che una tendenza si può chiamare tale se un certo numero di persone inizia ad usarla. La moda non dà regole precise, è sempre un fenomeno democratico”.

Ci dai qualche consiglio di stile in questo periodo difficile?

“Bianco, colori neutri, caldi o freddi a seconda del tipo cromatico. Abbiamo tutti bisogno di ricostruire e uno sfondo neutro è quanto di più utile a questo tipo di attività”.

Erica Marigliani, un Brand

“Il Brand Erica Marigliani ha il mare come suo elemento centrale. Il design propone linee fluide, eleganti e minimal. La collezione si compone di 7 capi personalizzabili e di una linea di gioielli in maglia metallica. È un brand pensato per le donne che si autodeterminano. Donne forti, libere e indipendenti che danno valore alla propria immagine e che decidono di prendersene cura con attenzione”. Grazie di aver partecipato alla nostra rubrica!

Se volete conoscere meglio il lavoro di Erica Marigliani è disponibile il sito ufficiale www.ericamarigliani.it.